Un home ataca un policia amb un martell a la catedral de Notre Dame

La policia francesa està investigant l'atac d'un home, que armat amb un martell ha ferit un policia a la catedral de Notre Dame de París. Els companys del policia agredit han tirotejat l'atacant i l'han ferit al tòrax. L'home ha sigut traslladat després a l'hospital. La situació ja està controlada, segons ha informat la prefectura de la policia, i la unitat antiterrorista ha obert una investigació.

El ministre de l'Interior francès, Gérard Collomb, ha explicat que l'agressor ha cridat "això és per Síria" i que hauria actuat sol.

La zona ha sigut acordonada i, en un tuit, la policia demanava a la gent que s'allunyés de l'àrea de Notre Dame, un dels punts turístics més populars de París que cada any rep milions de visitants.

Més tard, en un altre missatge, han confirmat que hi havia un policia ferit i que l'agressor havia sigut neutralitzat i enviat a l'hospital.

Prop de 900 persones eren a l'interior de la catedral quan s'ha produït l'incident, segons apuntava a la cadena BFM TV Karine Dalle, portaveu de la diòcesi de París. Dean Blair, un dels turistes que hi havia a l'interior del temple, ha escrit a Twitter: "No són les vacances que esperava. Atrapat a la catedral de Notre Dame després que la policia hagi disparat a un home. Estem amb els nostres dos fills aterrits".

Not the holiday experience wanted. Trapped in Notre Dame Cathedral after police shoot a man. We are with our 2 terrified children. pic.twitter.com/wZ0yx4h57o