12 morts i 25 ferits en un altre atemptat d'Estat Islàmic amb cotxe bomba a Bagdad

Almenys dotze persones han mort i 25 han resultat ferides en explotar avui un cotxe bomba en un barri de majoria xiïta de l'est de Bagdad, un atemptat que ha sigut reivindicat pel grup terrorista Estat Islàmic (EI).

L'explosió va succeir a la plaça 83, al barri Ciutat Sadr, un districte de la perifèria de Bagdad que ha estat escenari de diversos atemptats des de la setmana passada.

El nombre de morts pot augmentar perquè diversos ferits es troben en estat greu, va afegir la font, la qual va precisar que l'explosió va causar greus danys als edificis de la zona.

El grup terrorista Estat Islàmic (EI) ha reivindicat l'autoria de l'atemptat comès per un suïcida i tenia com a blanc "una reunió de xiïtes", segons un comunicat publicat per l'agència Amaq, vinculada als jihadistes.

Dilluns passat ja van explotar dos cotxes bombes en Ciutat Sadr, en sengles accions l'autoria de les quals també va ser reivindicada pel EI. Un d'aquests cotxes bombes va originar 37 morts i prop de 60 ferits a les portes d'un mercat, i l'altre va causar diversos ferits prop d'un hospital.

A Ciutat Sadr resideix un nodrit grup de seguidors del clergue xiïta Muqtada al Sadr, un destacat capdavanter opositor al govern iraquià.

En nit de cap d'any un altre doble atemptat suïcida va deixar 28 morts en la capital iraquiana, mentre que, en els últims dies, s'han registrat altres atacs similars en altres punts del país.

El retorn dels atemptats a l'Iraq va coincidir amb el començament d'una nova ofensiva de l'exèrcit iraquià per arrabassar-li al EI la ciutat de Mossul, en el nord del país.

De fet, les forces conjuntes iraquianes han arrabassat en les últimes vint-i-quatre hores diversos barris de Mossul (nord) al grup jihadista Estat Islàmic (EI) en combats en els quals han mort desenes de terroristes, ha informat avui la comandància d'aquestes forces.

El comandant de les operacions conjuntes de la província de Nínive, el general Abdelamir Yaralá, ha detallat en un comunicat el progrés de les forces iraquianes en els diferents fronts de Mossul, la capital provincial en la qual fa una setmana va llançar una nova ofensiva contra el EI.