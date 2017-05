Les filles i la dona de Guardiola estaven al Manchester Arena

Les dues filles i la dona de Pep Guardiola es trobaven al concert d' Ariana Grande al Manchester Arena, on la nit de dilluns un terrorista es va immolar provocant la mort de 22 persones, molts adolescents. Tant Cristina Serra com les dues nenes no han resultat ferides però fonts periodístiques apunten que van ser testimonis de l'explosió i del pànic provocat posteriorment pels milers de persones que omplien la sala.

Guardiola, entrenador del Manchester City, ha publicat un tuit per mostrar la solidaritat amb les víctimes: " En xoc. No puc creure què ha passat aquesta nit. Les meves més profundes condolences a les famílies i amics dels afectats".

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims. #Ilovemanchester