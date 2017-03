La fiscalia apunta al terrorisme en l'atropellament d'Anvers

La Fiscalia Federal belga ha inculpat aquest divendres Mohamed R. per "temptativa d'assassinat amb caràcter terrorista" i infringir la legislació de armes. L'home va ser detingut el dia anterior a Anvers, després que provoqués el pànic entre els vianants d'un carrer tancat al trànsit de la cuitat flamenca en conduir a gran velocitat. Tret de l'ensurt, en un país que viu en alerta i commemora el primer aniversari dels pitjors atemptats patits en el seu territori, l'acció no va provocar cap ferit.

La fiscalia precisa que es tracta d'un home de nacionalitat tunisiana i no d'un francès com va apuntar en les primeres informacions sobre el succés. A l'interior del maleter del vehicle, es van trobar armes blanques, una escopeta i un bidó amb "contingut indeterminat".



La Fiscalia ha informat que l'home està arrestat i acusat per temptativa d'assassinat i lesions de caràcter terrorista, així com per "infringir" la legislació d'armes .



La confusió generada per la pròpia Fiscalia es reprodueix també en mitjans locals com el diari 'Le Soir', que sosté la hipòtesi que el detingut circulés "per error" en l'artèria comercial i perdés el control del vehicle per estar sota els efectes de l' alcohol.



Encara que no va provocar ferits, l'incident va sembrar el pànic a la ciutat flamenca per la semblança amb altres atacs, com el del dia anterior al centre de Londres, que s'ha atribuït el grup terrorista Estat Islàmic.



L'incident a Anvers va tenir lloc a les 10.45 del matí i, segons la cadena pública flamenca VRT, l'autor estava adormit al cotxe quan va ser detingut al vehicle, amb matrícula francesa. Altres mitjans locals assenyalen que l' estat d'embriaguesa de l'individu no va permetre que la policia li interrogués immediatament. Aquesta cadena ha afegit que el detingut era conegut per la policia francesa per possessió il·legal d'armes, però no per radicalització jihadista.



El cap de Policia d'Anvers, Serge Muyters, ha explicat que "els vianants van haver de saltar als costats de la calçada per evitar ser atropellats pel cotxe".