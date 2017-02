Geert Wilders tuiteja una foto falsa d'un rival en una manifestació islamista

La imatge està sent molt criticada per diferents líders polítics, els qui acusen Wilders, del Partit de la Llibertat (PVV), de seguir els passos del president dels EUA, Donald Trump, i utilitzar les "notícies falses" durant la campanya per a les eleccions del proper 15 de març.



Tot i que en la seva majoria no consideren que el PVV hagi elaborat el muntatge, sí que l'acusen de compartir informació falsa contra els seus adversaris polítics.



El líder dels verds de GroenLinks, Jesse Klaver, ha titllat l'acció de Wilders com "irresponsable i rebaixada" i ha assegurat que aquest ús de "notícies falses sobre altres" ha anat "en detriment de la pròpia credibilitat" del polític antiislamista.



El vice primer ministre holandès, Lodewijk Asscher, ha instat Wilders "eliminar el compte" que té a Twitter, davant el risc que suposa compartir informació falsa durant la campanya.



Pechtold, per la seva banda, ha ironitzat amb el "creatiu 'tallar i enganxar'" de Wilders i ha afegit que no cal fer un muntatge amb "els neonazis" que van a les protestes de l'ultradretà.

La premsa holandesa està mostrant la seva preocupació davant aquesta tendència a utilitzar "notícies falses" durant la campanya i la compara amb el que ha passat l'any passat als Estats Units, on múltiples informacions errònies s'utilitzen com a propaganda electoral.