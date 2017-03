El gendre de Trump declararà al Senat pel cas de l'espionatge rus

Un comitè del Senat dels Estats Units vol interrogar el gendre del president Donald Trump, Jared Kushner, per les entrevistes que va mantenir al desembre passat amb representants del govern rus, ha informat avui 'The New York Times'.

El diari, que cita fonts del govern i del Congrés, informa que Kushner va mantenir una primera reunió amb l 'ambaixador rus a Washington, Sergey I. Kislyak, i amb el titular d'un banc estatal de desenvolupament, Sergey N. Gorkov.

El rotatiu diu que el Comitè d'Intel·ligència del Senat està investigant aquests contactes com a part de les indagacions de les autoritats sobre les interferències russes en les eleccions del 8 de novembre passat.

Les reunions amb els russos

La primera reunió de Kushner, que ja es coneixia, es va produir a la Torre Trump, durant la transició presidencial, i va incloure al gendre de Trump, l'ambaixador rus i el general retirat Michael Flynn, llavors assessor de seguretat de Trump, que va renunciar enmig d'un escàndol per ocultar els seus contactes amb representants del Kremlin.

Després d'aquest primer contacte, Kushner es va reunir amb Gorkov, titular del banc rus Vnesheconombank i inclòs en una llista de persones sancionades per Estats Units per l'annexió russa de Crimea i el seu suport als grups armats prorussos d'Ucraïna.

La Casa Blanca només havia reconegut fins ara la reunió entre l'ambaixador rus i Kushner, però la portaveu presidencial Hope Hicks va confirmar ara al diari tots dos contactes i va treure importància al que tractat pel gendre del llavors president electe.

Segons Hicks, Kushner s'ha mostrat disposat a parlar amb el Comitè d'Intel·ligència del Senat i va recordar que durant la transició presidencial es va reunir amb desenes de representants estrangers. " No està tractant d'ocultar res i vol ser transparent", ha afegit la portaveu, que també va exercir aquest paper durant la campanya electoral que va portar a Trump a la Presidència.

Segons el rotatiu novaiorquès, els investigadors del Senat volen consultar al gendre de Trump si la reunió amb el banquer rus buscava assegurar finançament per a les reformes d'un edifici a Manhattan propietat del grup immobiliari de la familiar Kushner.

Hicks va negar que aquest tema hagi format part de la conversa que va tenir Kushner amb Gorkov, que es va perllongar per mitja hora, i va rebutjar també que parlessin sobre la possibilitat que s'aixequessin les sancions imposades al banquer rus.

I sobre la primera trobada amb l'ambaixador rus, Hicks ha assenyalat que només buscava explorar la possibilitat de millorar les relacions entre Rússia i els Estats Units i avançar en la cooperació entre les dues nacions per solucionar conflictes del Pròxim Orient.

D'acord amb el diari, Kushner serà la persona més pròxima a Trump que és interrogat per comitès del Congrés o per l'FBI com a part de les investigacions oficials sobre la intervenció russa a les eleccions de novembre.