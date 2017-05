El gendre de Trump, investigat per l'FBI

L'FBI ha posat el fòcus en Jared Kushner, gendre i assessor del president dels EUA, Donald Trump, en la investigació pels presumptes nexes entre la campanya del magnat i el Kremlin, segons informen avui mitjans dels EUA. La investigació a Kushner s'ha fet pública després que Trump digués a Theresa May que investigaria les presumptes filtracions sobre l'atemptat de Manchester, ahir, a la cimera de l'OTAN. El president dels EUA es va mostrar preocupat i va dir que el que ha passat representa "una greu amenaça per a la seguretat nacional". "Estic demanant al Departament de Justícia i a altres agències que llancin una investigació completa sobre l'assumpte i, arribat el cas, els culpables haurien de ser processats amb tot el pes de la llei", va anunciar.

Kushner es va reunir durant la campanya i el període de transició amb l'ambaixador rus a Washington, Serguei Kislyak, i amb el banquer Serguei Gorkov, conseller delegat del banc nacional rus Vnesheconombank i graduat per l'acadèmia dels serveis secrets russos.

Segons les fonts anònimes citades al diari 'The Washington Post', Kushner "estè sent investigat pel grau i naturalesa de les seves interaccions amb els russos'. Segons 'NBC News', els investigadors de l'FBI creuen que Kushner "té informació significativa", el que no vol dir que sigui sospitòs de cap crim. 'The Washigton Post' ja havia informat la setmana passada que un alt funcionari de la Casa Blanca proper a Trump estava sent investigat, tot i que no va citar Krushner en aquell moment. Un advocat de Krushner, Jamie Gorelick, va dir en aquest mitjà que el seu client "ja es va oferir voluntàriament a compartir amb el Congrés el que sap sobre aquestes reunions" i que "farà el mateix si el contacten per qualsevol altra investigació".

La Casa Blanca ha qualificat de rutinàries les reunions que Krushner va mantenir amb Kislyak y Gorkov durant el període de transició, tot i que el gendre de Trump també es va reunir amb l'ambaixador rus l'abril de 2016, durant la campanya electoral.

Kislyak es va reunir diversos cops amb el general retirat Michael Flynn, que també està al focus de la investigació de l'FBI i que va ser assessor de seguretat nacional a la Casa Blanca, encara que va dimitir després d'unes setmanes al càrrec.