El gendre de Trump també es va reunir amb l'ambaixador rus abans de la presa de possessió

El mitjà 'The New Yorker' ha revelat aquest divendres que el gendre del president Donald Trump, Jared Kushner, va mantenir el passat desembre trobades amb l'ambaixador rus Serguei Kislyak. La notícia arriba després que aquest dijous se sabés que el fiscal general dels Estats Units (EUA), Jeff Sessions, també havia mantingut trobades amb el rus.

Kushner es va reunir amb l'ambaixador a la Torre Trump, acompanyat per l'exconseller de Seguretat Nacional, Michael Flynn, que fa dues setmanes va ser destituït per amagar informació sobre aquestes trobades. La reunió va durar 20 minuts. Segons La Casa Blanca va declarar a 'The New Yorker', la trobada tenia per objectiu establir una "línia de comunicació" entre el Kremlin i l'Administració nord-americana. La reunió es va produir un dia abans de la presa de possessió de Trump.

El president dels EUA no s'ha pronunciat sobre les trobades amb la diplomàcia russa del seu nebot, però sí que ha reconegut les de Sessions, i ha assegurat que el fiscal general podria haver estat més preciós en les seves respostes sobre Rússia al Senat, però defensa que tot va ser "sense intenció".