El fiscal general de Trump es va reunir amb l'ambaixador rus durant la campanya

El fiscal general dels Estats Units, Jeff Sessions, va mantenir dues trobades amb l'ambaixador rus a Washington, Serguei Kisliak, durant la campanya de les eleccions presidencials nord-americanes, unes reunions que no va revelar durant el seu procés de confirmació al Senat.

Les trobades van tenir lloc al juliol i al setembre, tot just uns mesos abans de les eleccions del 8 de novembre que va guanyar l'ara president, Donald Trump, i enmig d'una tempesta política per la presumpta ingerència del Kremlin en aquests comicis amb atacs cibernètics.

El 'Washington Post' ha revelat aquest dimecres aquestes trobades, de les quals ha tingut constància a través d'una font del departament de Justícia, organisme liderat per Sessions, i que una portaveu del fiscal general va confirmar.

Sessions era membre del Comitè de Serveis Armats del Senat quan va mantenir aquestes trobades i l'ara fiscal general considerava els contactes amb Kisliak i altres ambaixadors a Washington part del seu treball com a legislador i no com a membre de la campanya de Trump, de la qual era assessor.

No obstant això, el 'Washington Post' ha contactat amb els altres 25 membres del Comitè de Serveis Armats per saber si havien mantingut contactes amb Kisliak, i els 20 que han respost tots ho han fet per dir que no.

Sessions ho va negar davant del Senat

Durant el seu procés de confirmació al Senat, els demòcrates van preguntar a Sessions pels seus possibles contactes amb el Kremlin, a causa del clima d'indignació per aquesta suposada ingerència en els comicis, cosa a la qual va respondre: "No he tingut comunicacions amb russos".

La portaveu de Sessions, Sarah Isgur Flores, ha explicat al diari que la resposta del fiscal general "no va ser un engany", ja que aquest va ser preguntat "sobre comunicacions entre els russos i la campanya de Trump i no sobre reunions que va mantenir com a senador".

El senador demòcrata Al Franken, autor de la pregunta, ha considerat la resposta de Sessions com "un engany en el millor dels casos".

El departament de Justícia i l'Oficina Federal d'Investigacions (FBI), tots dos sota la supervisió de Sessions, són els organismes encarregats de la investigació sobre la suposada ingerència russa en els comicis així com dels presumptes contactes entre la campanya de Trump i el Kremlin.

Kisliak va protagonitzar una altra polèmica fa algunes setmanes en sortir a la llum que l'exassessor de Seguretat Nacional de Trump, el general Michael Flynn, havia mantingut contactes freqüents amb el diplomàtic i que havia mentit sobre la qüestió a alts càrrecs del Govern, entre ells el vicepresident Mike Pence.

Trump va forçar llavors la dimissió de Flynn.