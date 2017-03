L'ONU denuncia la duresa de la campanya militar turca contra els kurds

Unes 2.000 persones van morir al sud-est de Turquia, la majoria d'origen kurd, entre el juliol del 2015 i el desembre del 2016, durant operacions de les forces de seguretat turques, segons publica un informe de les Nacions Unides elaborat a distància. D'entre les persones mortes, 800 podrien ser membres de l'exèrcit, i 1.200, residents locals.

El document també revela que aquestes mateixes operacions han provocat el desplaçament forçat d'entre 355.000 i 500.000 persones, a més de desaparicions massives. L'ONU ha pogut documentar que s'han comès innombrables abusos als drets humans. Per exemple, incitació a l'odi, violència sexual contra les dones i bloqueig d'accés a l'ajuda mèdica d'emergència, així com menjar, aigua i qualsevol altre tipus d'element de supervivència. Des que van iniciar-se els atacs de l'exèrcit turc al sud del país, a més, s'han destruït moltes ciutats; la majoria han perdut el 70% dels edificis com a conseqüència dels bombardejos.

Les dades de l'informe han estat facilitades pel govern turc, altres ONG i defensors dels drets humans. Les Nacions Unides no tenen accés a la regió en conflicte tot i haver-ho sol·licitat en nombroses ocasions, tal com ha explicat el portaveu de l'Alt Comissionat de l'ONU, Rupert Colville. Per tant, no assumeixen les dades publicades com a pròpies perquè no han pogut assegurar-se que siguin certes i caldria verificar-les de manera independent.

Amb l'objectiu de poder determinar el nombre real de víctimes i de fer un recompte profund dels abusos comesos, l'organització internacional ha reiterat al govern turc la necessitat d' accedir a la regió per treballar sobre el terreny i amb la seva població. Colville ha explicat que les autoritats turques no donen cap motiu concret per negar-los l'accés i la investigació i que, fins ara, s'han limitat a convidar-hi l'Alt Comissionat, Zeid Ra'ad al Hussein, perquè visiti el país.