El govern de Trump, el més blanc i masculí des de Reagan

El gabinet del president Trump es perfila amb un percentatge de dones i homes de raça negra més petit que el dels gabinets de Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton i George Bush pare. Tot i que encara no s'ha nomenat cap altre candidat, "Donald Trump està fent un pas enrere en diversitat", afirma Paul Light, professor de l'Escola de Servei Públic Wagner de la Universitat de Nova York. Per trobar un gabinet tan blanc i amb tants homes cal remuntar-se a l'època de Ronald Reagan, a la dècada dels 80.

Un govern de milionaris

A alguns càrrecs, com ara l'ambaixador de les Nacions Unides i l'Oficina d'Administració i Pressupost, se'ls dona un rang al nivell de gabinet individual i no són considerats tradicionalment com a part del gabinet intern.



Històricament les dones blanques eren nomenades en càrrecs tècnics del gabinet abans que ho fossin homes i dones de raça negra. Madeleine K. Albright va servir com a secretària d'Estat durant el segon mandat de Bill Clinton i Janet Reno va ser fiscal general durant les seves dues legislatures.



L’any 2001 Colin Powell va ser la primera persona negra a estar al capdavant del departament d'Estat, mentre que Eric H. Holder Jr., nomenat pel president Obama el 2009, va ser el primer fiscal general. “Els càrrecs de secretari d’Hisenda i secretari de Defensa no han estat mai adjudicats a una dona o a un no blanc", explica Anne O'Connell, professora de dret de la Universitat de Berkeley, a Califòrnia. Amb Trump aquesta tendència segueix i, fins i tot, les dones o les persones de diversitat ètnica ocupen posicions de menys rang.

Dones amb càrrecs

Elaine L. Chao, que va ser seleccionada per dirigir el departament de Transport, és de Taiwan. Anteriorment va exercir com a secretària de Treball durant els dos mandats de la presidència de George W. Bush. Betsy DeVos ha estat nomenada secretària d'educació. Nikki R. Haley, que és d'origen indi, és la nova ambaixadora a les Nacions Unides. També exerceix com a governadora de Carolina del Sud. Linda McMahon és la nova responsable de les petites empreses. També va ser directora executiva de la World Wrestling Entertainment.

Poca diversitat

A excepció de Ben Carson, que dirigirà el departament d'Habitatge i Desenvolupament Urbà, tots els altres homes de l’administració Trump són blancs. El Dr. Light, expert en el procés de designació presidencial, també afirma que la diversitat en els gabinets s’havia convertit en una pràctica habitual.



Durant la seva primera campanya presidencial, Clinton va dir que tindria un gabinet que emularia Nord-amèrica. En les setmanes anteriors a la presa de possessió va ser criticat per les organitzacions de dones per no seleccionar-les prou ràpid, però finalment va nomenar més dones i afroamericans que els seus predecessors. L’any 1992 ho va justificar: "Tots serem més forts per aquesta diversitat que representa el nostre país [...] Puc dir amb orgull que aquest gabinet i aquestes persones assignades representen el millor que tenim als Estats Units".

540x306 El primer gabinet Obama. / CASA BLANCA El primer gabinet Obama. / CASA BLANCA

Els gabinets de George W. Bush i Obama també van destacar per la seva diversitat. En l'administració inicial de Bush, el 45 per cent dels funcionaris del gabinet eren dones o homes negres. En el primer govern d'Obama aquesta xifra va ser del 64 per cent.



Frances Perkins, nomenada secretària de Treball per Franklin Roosevelt l’any 1933, va ser la primera dona membre del govern. Des de llavors, més de 6 dones han servit al capdavant de la secretaria de Treball, més que en qualsevol altra posició. Obama, George W. Bush i George Bush pare van començar totes les seves presidències nomenant dones en aquest departament.



Norman Y. Mineta es va convertir en el primer membre d'origen asiàtic quan va comandar el departament de Comerç al final del segon mandat de Clinton. Després va exercir com a secretari de transport en el primer mandat de George W. Bush.



Robert C. Weaver, que va servir el president Lyndon Johnson, es va convertir en el primer membre negre del gabinet i el primer secretari d'Habitatge i Desenvolupament Urbà, l’any 1966.