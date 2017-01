El govern britànic publica la llei del Brexit, de només 43 paraules

El govern britànic acaba de fer públic el contingut de la llei de retirada de la Unió Europea (UE), un text molt breu, com va anunciar dimarts el ministre del Brexit, David Davis. El nucli central del redactat té, només, 43 paraules, per bé que junt amb el preàmbul i una addenda final en suma 133. L'executiu de Theresa May compleix així el mandat del Tribunal Suprem del Regne Unit, que també dimarts va sentenciar que el govern no podia endegar el procés de divorci amb Brussel·les sense que ho aprovés prèviament el Parlament.

L'enunciat diu: "El primer ministre podrà notificar, en virtut de l'article 50 (2) del Tractat de la Unió Europea, la intenció del Regne Unit de retirar-se de la UE. (2) Aquesta secció té efecte malgrat qualsevol disposició feta per o sota la llei de 1972 de les Comunitats Europees o qualsevol altra llei".

Els diputats disposaran de cinc dies, només, per debatre el projecte i presentar esmenes abans que passi a la cambra dels Lords. En aquest cas, però, Downing Street no podrà marcar cap límit de temps per fer-ne l'escrutini.