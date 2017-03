El govern polonès s’enroca i no vol que Tusk repeteixi

La renovació de Donald Tusk com a president del Consell Europeu per dos anys i mig més havia de ser pràcticament un tràmit, però el govern euroescèptic polonès de Beata Szydlo ha portat la qüestió al terreny de la política interna del país i està convertint la continuïtat de Tusk -també polonès però del partit liberal conservador Plataforma Cívica- en una dura batalla entre Varsòvia i la resta de capitals.

Szydlo, vicepresidenta de Llei i Justícia, el partit ultraconservador de l’ex primer ministre Jaroslaw Kaczynski -rival i enemic declarat de Tusk-, acusa el president del Consell, polític europeista, d’ingerències polítiques. Donald Tusk ha criticat públicament algunes accions de l’executiu euroescèptic i ultraconservador, un fet que ha provocat la ira de Szydlo i Kaczynski.

“No podem permetre que es creï un perillós precedent en el qual el govern d’un estat membre escollit democràticament sigui atacat pel president del Consell”, assegurava la cap del govern polonès en una carta que va enviar ahir als líders per demanar que no renovin Tusk. “Soc i hauré de ser en el futur imparcial i políticament neutral”, va respondre Donald Tusk. El president del Consell va dir, però, que la seva responsabilitat també és defensar els valors europeus.

Polònia encara ha embolicat més la qüestió presentant el seu propi candidat, que, a més a més, és polonès. Es tracta de l’eurodiputat conservador Jacek Saryusz-Wolski, que ha sigut expulsat del grup del Partit Popular Europeu per haver-se convertit en còmplice del desafiament de Varsòvia. La primera ministra del país fins i tot volia que el seu candidat participés en la cimera europea que se celebrarà avui a Brussel·les per convèncer els líders, però el president de torn, el maltès Joseph Muscat, va rebutjar la idea.

Suport general a Tusk

Szydlo ha trencat tots els esquemes: és inèdit que un país presenti el seu propi candidat i que sigui un polític del mateix país. Tampoc no s’ha arribat mai a fer una votació per escollir president. L’elecció tant de Herman van Rompuy com de Donald Tusk es van fer per unanimitat, sense necessitat de votar. “El que està provocant Polònia és una situació molt absurda”, asseguraven ahir fonts diplomàtiques. “Tusk ho ha fet raonablement bé i el suport que té entre els països és molt generalitzat”, apuntaven les fonts.

Els arguments contra Tusk no són gaire convincents però Polònia posa el dit a la nafra a l’hora de demanar que no es renovi el càrrec a l’actual president del Consell. En la carta enviada als líders, Szydlo assegura que la decisió danyarà la fràgil unitat dels socis europeus en un moment en què precisament la imatge que es vol donar davant el Brexit és la d’unitat.

Tot i la vehemència del govern polonès, fonts comunitàries asseguraven ahir que Tusk serà renovat avui. De fet, l’elecció del president del Consell es fa per majoria qualificada i, per tant, el veto de Polònia no tindria conseqüències més enllà del ressò que pot tenir la manca de consens. Polònia ha buscat el suport dels seus veïns -especialment dels països del Grup de Visegrad-, però, previsiblement, no li faran costat. Almenys no tots. Szydlo podria tenir el suport d’Hongria, una ajuda insuficient per guanyar la votació.

Els governs europeus no volen convertir la continuïtat de Tusk en un nou problema, i el més probable, segons les mateixes fonts comunitàries, és que els líders no proposin cap tercer candidat ni ajornin la decisió. Consideren que la UE ja té al davant prou reptes per resoldre, com el Brexit, els populismes, la crisi migratòria, la nova administració nord-americana i Rússia.

L’Europa a diferents velocitats

L’oposició de Polònia a la renovació de Tusk ha fet que el focus de la cimera se centri en l’elecció de nou president del Consell, però els líders tenen altres temes damunt la taula. Els 27 líders -tots menys la primera ministra britànica- debatran el full de ruta de la Unió Europea post-Brexit i la declaració que faran pública el 25 de març a Roma, coincidint amb el 60è aniversari del tractat fundacional del projecte comunitari i amb l’inici de les negociacions per a la sortida del Regne Unit, si Londres no es veu obligat a ajornar unes setmanes l’activació formal de l’article 50.

Els socis europeus parlaran per primera vegada de permetre una Europa a diferents velocitats en què els socis més europeistes puguin aprofundir en la integració d’algunes polítiques mentre la resta se’n queden al marge.

Més retrets entre Alemanya i Turquia, tot i la crida a la calma

Va ser una entrevista “dura”, on les dues parts van evidenciar la tensió que marca les seves relacions. El ministre d’Afers Estrangers alemany, Sigmar Gabriel, es va reunir ahir a Berlín amb el seu homòleg turc, Mevlüt Çavusoglu, enmig de l’escalada de nervis que es viu per la detenció a Istanbul d’un periodista germanoturc -acusat de propaganda terrorista- i la prohibició a Alemanya de diferents mítings de ministres turcs, en campanya per al referèndum constitucional de l’abril, que Erdogan va arribar a qualificar de pràctica “nazi”.

Segons Gabriel, va ser una trobada “bona, sincera, amistosa en el tracte i oberta; al mateix temps que dura i controvertida”, va dir en una compareixença tot sol davant la premsa. Per la seva banda, Çavusoglu va fer dimarts un míting des del balcó de la residència del seu cònsol a Hamburg, on va demanar als seus compatriotes suport a la reforma per ampliar els poders del president i va atacar amb duresa Alemanya.