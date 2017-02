Grècia evacua 72.000 persones per una antiga bomba de la Segona Guerra Mundial

Uns 72.000 habitants de la ciutat grega de Tessalònica han hagut de ser evacuats aquest diumenge després que s'hagi trobat una bomba sense detonar de la Segona Guerra Mundial a només cinc metres sota terra durant unes excavacions en una gasolinera. Es tracta d'un artefacte de 250 quilos de pes que hauria llançat l'aviació nazi durant la guerra.

L'evacuació, que ha afectat tots els residents en un radi de dos quilòmetres al voltant de la bomba, es tracta d'un dels desplaçaments d'emergència més grans que ha viscut Grècia en temps de pau. Centenars d'autobusos han conduït els afectats a gimnasos, estadis i cafeteries. El ministeri d'Immigració també ha hagut d'intervenir per evacuar els refugiats i immigrants d'un camp pròxim.

Els experts de l'exèrcit hauran de desactivar la bomba 'in situ' en una operació que pot durar fins a sis hores. "Estem ben preparats per començar", ha explicat el governador regional Apostolos Tzitzikostas. "Que no es preocupi ningú, perquè no hi ha perill", ha afegit.