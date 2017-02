'The New Yok Times' declara la guerra a Trump

Durant la gala dels Oscar d'aquesta matinada 'The New York Times' ha emés el seu primer anunci televisiu en set anys i ho ha fet atacant el discurs del nou president dels Estats Units, Donald Trump. L'espot dura 30 segons i fa servir frases del republicà com ara "els mitjans són deshonestos", "hem de protegir les nostres fronteres" o "les dones han de vestir com a dones" per fer una crida a la veritat. "La veritat és difícil. La veritat és difícil de trobar. La veritat és difícil de conèixer. La veritat és més important ara que mai", sentencia l'anunci.

'The New York Times' és un dels mitjans que Trump ha criticat amb més duresa, assegurant que publica "notícies falses" i que és un diari "fallit". "S'ha convertit en una broma, igual que la CNN", deia en un tuit dissabte.

FAKE NEWS media knowingly doesn't tell the truth. A great danger to our country. The failing @nytimes has become a joke. Likewise @CNN. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de febrer de 2017

"Per primer cop el fallit New York Times treu un anunci (dolent) per salvar la seva mala reputació. Proveu amb informar de manera rigorosa i justa!", ha piulat el president en resposta a l'espot.

For first time the failing @nytimes will take an ad (a bad one) to help save its failing reputation. Try reporting accurately & fairly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de febrer de 2017

L'anunci s'emet dos dies després que el cap de premsa de la Casa Blanca, Sean Spicer, vetés l'entrada en un acte als mitjans crítics amb la nova administració. Entre ells, 'The New York Times', la 'CNN' o 'Politico'. El mateix dia, en un discurs davant activistes conservadors, havia acusat els mitjans de ser els "enemics del poble" i havia denunciat que fessin servir fonts anònimes per publicar informacions contra ell.

Mesures contra les filtracions

Segons la web d'informació política Politico, la Casa Blanca ja hauria pres mesures contra les filtracions a mitjans per part dels seus propis treballadors -en les últimes setmanes la premsa ha publicat vàries exclusives citant funcionaris nord-americans anònims. Sean Spicer hauria ordenat incrementar la seguretat fent revisions aleatòries als telèfons mòbils dels empleats.

La tensió amb els mitjans és tal que Trump ha anunciat que no anirà al sopar anual amb periodistes, un esdeveniment que se celebra des del 1920 i al que tradicionalment assisteixen el president i la primera dama. Normalment, el president hi fa un discurs amb to distés: EL 2015, Obama va bromejar sobre Trump, que sí que havia anat a la gala.