Les illes Fèroe blindaran el seu dret a l'autodeterminació en un referèndum

El govern de les illes Fèroe ha fixat per al 25 d'abril de 2018 un referèndum sobre una nova Constitució que garantirà, entre altres, el dret a l'autodeterminació d'aquest territori autònom de Dinamarca.

En un comunicat, el primer ministre de les illes Fèroe, Aksel V. Johannesen, assegura que la nova Constitució "definirà la nostra identitat com a nació i els nostre drets i deures fonamentals com a poble, inclòs en dret a l'autodeterminació".

La nova Constitució arriba després d'anys de debat i recerca de consens en aquest territori de l'Atlàntic nord, a mig camí entre Islàndia, Escòcia i Noruega, que l'any 1946 va votar a favor de la independència de Dinamarca.

Aquest text legal que serà sotmès a consulta recull, segons el primer ministre, que "el poble feroès serà consultat en un referèndum sobre la independència o la integració a Dinamarca. I el mateix en relació a organitzacions supranacionals com la UE".

Ara mateix les Fèroe, on hi viuen unes 50.000 persones, no formen part del territori de la UE i és Dinamarca, que sí que en forma part, la responsable de qüestions com la Política Exterior, la Defensa o la moneda d'aquestes illes.

El partit liderat pel socialdemòcrata Aksel V. Johannesen, l'ara primer minsitre, va guanyar les eleccions del 2015 amb la idea d'impulsar la Constitució de les Fèroe tot i que el seu partit, tradicionalment, s'ha mostrat partidari de mantenir els actuals lligams amb Dinamarca.