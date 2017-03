Un incendi mata 22 nenes en un centre de menors a Guatemala

Guatemala està de dol oficial. La llar de menors Virgen de la Asución de San José Pinula, aprop de Ciutat de Guatemala, cremava dimarts a la nit després que algunes de les noies internes encenguessin els seus matalassos en senyal de protesta per maltractes, segons expliquen alguns familiars. Les flames, fora de control, van matar 22 nenes i en van ferir una trentena, que presenten cremades de segon i tercer grau. El dia anterior a l'incendi, 60 joves havien fugit del centre.

Diverses entitats de Nacions Unides han demanat avui a Guatemala una resposta immediata per la tragèdia i han expressat la seva repulsa per aquest fet.



L'oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans (OACNUDH) va mostrar la seva solidaritat amb les víctimes d'aquest incendi.



"Solidaritat amb les víctimes i familiars d'aquesta tragèdia. Urgeix una resposta adequada", va dir l'entitat de l'ONU en un breu missatge divulgat a través de les xarxes socials.



L'ONU recordava ahir que els nens ubicats en aquest centre " estaven interns per haver patit traumes psicològics o haver estat víctimes de violència o abandonament".



Per la seva banda, Unicef ha mostrat el seu "repudi" pels fets i va recordar que els menors havien de ser protegits.



Diverses delegacions diplomàtiques també han expressat el seu condol a través de les xarxes socials mentre la fiscalia investiga les causes d'aquesta tragèdia.



Al centre, hi havia internats 748 menors, encara que la seva capacitat és de 400, i entre ells a més de petits orfes o víctimes de violència també hi ha alguns acusats de pertànyer a colles criminals , segons van denunciar els familiars.



El Govern de Guatemala va ordenar la destitució del director del centre i va decretar tres dies de dol nacional.