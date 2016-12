Els interrogants (encara) oberts de l'atemptat de Berlín

Alemanya desperta al malson del terrorisme en plenes festes de Nadal i analitza què va fallar i què es pot millorar per evitar un nou cop al cor de Berlín com el de dilluns passat. La mateixa cancellera alemanya, Angela Merkel, va prometre divendres una investigació exhaustiva del que va passar i els canvis necessaris en la legislació per assegurar-se que no es repeteixen possibles errors. Divendres, la policia italiana va abatre el principal sospitós de l'atac però hi ha molts interrogants que continuen oberts encara.

540x306 Alemanya ofereix 100.000 euros per una pista sobre un nou sospitós Alemanya ofereix 100.000 euros per una pista sobre un nou sospitós

Què feia el terrorista a Milà?

Aquesta és la gran pregunta que es fa tothom a Itàlia. L'indret on va ser localitzat Anis Amri és un lloc desert a les 3 del matí, on qualsevol persona que hi passi és fàcilment visible i, segurament per això, la policia el va voler identificar en un control rutinari. Situat en un suburbi al nord de Milà, l'estació de tren de Sesto San Giovanni és un nus de comunicacions important on acaba també una línia de metro i surten diferents autobusos urbans i autocars cap a destinacions del sud d' Itàlia, Albània, Polònia i Espanya.

Els investigadors italians, citats pel diari 'La Stampa', treballen en dues hipòtesis.

Una és que el terrorista esperava que es fes de dia per agafar algun mitja de transport cap a algun amagatall. Quan el van detenir, Amri va assegurar que no tenia documentació però que era calabrès , una regió del sud d'Itàlia a tocar de Sicília on el terrorista va passar quatre anys a la presó per incendiar una escola.

cap a algun amagatall. Quan el van detenir, Amri va assegurar que , una regió del sud d'Itàlia a tocar de on el terrorista va passar quatre anys a la presó per incendiar una escola. L'altra és que estigués esperant en aquell indret que algú el passés a recollir però que, finalment, aquest contacte hagués decidit no presentar-se a la cita. El diari 'La Stampa' assegura que la província de Monza i Brianza és una "gran àrea d'activitat per a l'extremisme islàmic" on s'han fet detencions i expulsions de suposats terroristes.

Com va poder travessar Europa?

Aquest és un dels punts més crítics. El terrorista portava a sobre un bitllet de tren que hauria fet servir entre la ciutat francesa de Chambéry, a la Savoia, fins a Torí, a Itàlia abans d'arribar a Milà. Segons l'emissora Europe1, Anis Amri va passar també per l' estació de Lió on va agafar el tren cap a Chambéry.

Com va arribar fins a França des de Berlín és una incògnita. Però l'errada de seguretat és clara: el terrorista va poder entrar i sortir de França sense problemes, un país que viu en alerta màxima per terrorisme, on hi ha decretat l'estat d'emergència.

540x306 El cadàver d'Anis Amri a Milà. / REUTERS El cadàver d'Anis Amri a Milà. / REUTERS

Un sindicat dels duaners francesos, UNSA DOUANES, denuncia en un comunicat que no és cap sorpresa que Amri es mogués sense problemes per les fronteres franceses i denuncien la deixadesa del govern francès en aquest apartat. "Estem pagant el preu d'una política irresponsable que vol destruir els que ens encarreguem de protegir el nostre territori", denuncia aquest sindicat.

Més sorprenent encara és que el mateix govern francès va ordenar, després de l'atemptat de dilluns, el reforçament de la seguretat a la frontera amb Alemanya, però el diari 'Le Monde' informa dissabte que no ha pogut confirmar si aquests controls es van establir d'alguna manera en la circulació en tren pel seu territori.

La seguretat ferroviària es va reforçar a partir de l'atemptat frustrat dalt d'un tren d'alta velocitat entre Amsterdam i París l'agost del 2015. Una nova llei francesa autoritza fins i tot que agents de seguretat puguin patrullar armats, uniformats i de civil, a l'interior dels trens. Però res va funcionar per detectar el terrorista de Berlín.

El terrorista va actuar sol?

Alemanya està abocada a la investigació de l'atemptat i, molt especialment, a determinar si Anis Amri va actuar sol. "És molt important determinar si en la preparació, l'execució i la fugida, hi ha una xarxa de suport, de col·laboradors, de còmplices", va assegurar divendres el cap de la fiscalia antiterrorista de Berlín, Peter Frank. I per això, és prioritari reconstruir el camí que Amri va fer des de Berlín a Milà.

Se sap que el terrorista va ser captat per una càmera de seguretat sortint d'una mesquita de Berlín poques hores després de l'atemptat de Berlín.

540x306 Una càmera de seguretat va captar el terrorista a Berlín. / REUTERS Una càmera de seguretat va captar el terrorista a Berlín. / REUTERS

I que poc després, el matí de dimarts, va enregistrar un vídeo amb el seu mòbil en un pont de la capital alemanya on va prometre lleialtat a l'Estat Islàmic (EI).

540x306 Vídeo d'Amri on proclama lleialtat a l'Estat Islàmic. / REUTERS Vídeo d'Amri on proclama lleialtat a l'Estat Islàmic. / REUTERS

Des d'aleshores la seva pista s'esborra, de dimarts a dijous, fins a la matinada de divendres a Milà.

El ministeri de l'Interior espanyol ha informat que es treballa en una possible connexió amb el terrorista de Berlín a Espanya. I a Tunísia, les autoritats han detingut tres persones en relació amb l'atemptat de Berlín, entre ells el nebot del terrorista.