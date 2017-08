Les inundacions deixen almenys 200 morts a Sierra Leone

Almenys 200 persones han mort aquest dilluns a Sierra Leone a causa de les intenses pluges que s'han registrat en diferents punts del país situat a l'oest del continent africà. Els aiguats de l'última nit han provocat diversos corriments de terres en una zona on hi havia multitud d'habitatges il·legals.

#SierraLeone landslides: More than 200 killed as roads turn into 'churning rivers of mud' https://t.co/QoakmiypaE

Concretament, a la localitat de Regent, al sud de la capital, Freetown, haurien mort més d'un centenar de persones. Els serveis d'emergència del país treballen a l'àrea afectada intentant rescatar les persones atrapades en les seves cases, que han quedat cobertes de fang.

Heavy rains in #SierraLeone have left many dead and homeless. No confirmation of the # of casualties yet but is feared to be in the 100s. pic.twitter.com/4UlGQxcx00