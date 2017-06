Per què l'Estat Islàmic va atacar l'Iran?

Un doble atemptat va deixar ahir 13 morts i 42 ferits a Teheran, la capital iraniana. Els atacs es van produir en dos llocs simbòlics: el Parlament del país i el mausoleu del fundador de la República Islàmica i pare de la Revolució del 1979, l'aiatol·là Ruhollah Khomeini.

L'Estat Islàmic va reivindicar el doble atac en un comunicat a través de la seva agència de notícies, Amaq. És el primer cop que el grup terrorista sunnita reivindica un atac a l'interior de l'Iran, un país de majoria xiïta que lluita contra l'EI a Síria -aliat amb Baixar al-Assad- i a l'Iraq. Els jihadistes consideren que els xiïtes són heretges.

Auge de la propaganda de l'EI

El Consell de Seguretat Nacional de l'Iran va confirmar ahir que els terroristes eren iranians que s'havien unit a l'Estat Islàmic. En un article publicat dimarts, la blocaire i periodista iraniana Golnaz Esfandiari alertava, gairebé a tall de premonició, de com havia augmentat la propaganda del grup terrorista per reclutar militants a l'Iran. Per fer-ho, l 'EI ha començat a publicar missatges en persa: a finals de març va llançar un vídeo en aquesta llengua, en què demanava a la minoria sunnita que s'alcés contra el govern -a l'Iran, els sunnites representen entre un 5% i un 10% de la població-. La televisió pública va emetre el vídeo assegurant que no tenia "cap sentit" i que era una manera de tapar les grans derrotes dels jihadistes a l'Iraq. " L'atac s'estava gestant i ningú va ser capaç de veure'l venir", explica Esfandiari a l'ARA.

El cert és que des de fa prop d'un any el nombre de detencions de persones que proven de reclutar militants per a l'EI s'ha incrementat. Ho intenten a través de Telegram, una aplicació molt popular a l'Iran. L'agost del 2016 les autoritats iranianes van informar que havien evitat que 1.500 joves s'unissin a l'Estat Islàmic.

Al marge de la campanya de comunicació de l'EI, el doble atemptat es produeix en un moment d 'alta tensió a la regió per la recent visita de Donald Trump [que defensa que l'Iran és l'enemic a batre] a Riad. També per la decisió d'un grup de països de majoria sunnita liderats per l'Aràbia Saudita -els Emirats Àrabs Units, Egipte, Bahrain, les Maldives i el govern oficial del Iemen- de trencar les relacions diplomàtiques amb Qatar, a qui acusen de donar suport al terrorisme i d'afavorir l'agenda política de Teheran. Qatar és l'únic país del golf Pèrsic que manté relacions amb l'Iran.

Aquesta tensió creixent es podia llegir entre línies ahir en el comunicat emès per la Guàrdia Revolucionària iraniana, que assenyalava els Estats Units i l'Aràbia Saudita com a principals responsables dels atacs al Parlament i a la tomba de Khomeini. Segons aquest cos militar, els atemptats de Teheran es produeixen just després de la visita de Donald Trump a "un dels governs reaccionaris [el saudita] que sempre han donat suport als terroristes fonamentalistes". El text afegeix: "L'opinió pública considera això molt significatiu i la reivindicació de l'Estat Islàmic és una mostra més que Washington i Riad són al darrere d'aquest acte brutal". La Guàrdia Revolucionària advertia també que no deixaran sense venjança "el vessament de sang innocent".

Per la seva banda, el president iranià, Hassan Rouhani -que va revalidar el càrrec en les eleccions del 19 de maig derrotant el candidat ultraconservador Ibrahim Raisí-, apuntava que els atacs serviran per unir el país. "L'únic que han aconseguit els atacs terroristes a Teheran és que la República Islàmica de l'Iran estigui més decidida que mai en la seva lluita contra el terrorisme regional, l'extremisme i la violència", assegurava el clergue xiïta en un comunicat publicat per ISNA. "Demostrarem un cop més que podem acabar amb els atacs dels nostres enemics amb més unitat i més força", va afegir.

Trump, incendiari

Donald Trump ha assenyalat en nombroses ocasions que no aprova la línia marcada pel seu predecessor, Barack Obama, d'un acostament a l'Iran, ni per descomptat la firma de l'acord nuclear, i que pensa fer marxa enrere. "L'Iran està jugant amb foc. No valora que amable que va ser el president Obama. Jo no ho seré!", apuntava el republicà en un tuit el 3 de febrer. Ahir lamentava la mort de civils a l'Iran en un comunicat però afegia: "Els estats que fan d'espònsors del terrorisme s'arrisquen a acabar sent víctimes del mal que ells mateixos han promogut".

Thierry Coville, expert en l'Iran: "És estúpid equiparar l'Iran amb l'Estat Islàmic"

Quines conseqüències es poden preveure després d'aquest doble atac a Teheran?

Pel que fa a la política exterior, és d'esperar que els radicals pressionin el president, Hassan Rouhani [de l'ala moderada], perquè sigui més dur amb els EUA i l'Aràbia Saudita i perquè es faci enrere en la seva promesa de negociar per aixecar les sancions al país. Internament també tindrà conseqüències. L'obertura cultural i social que es dibuixava pot quedar enterrada.

Hi ha veus dins del país que assenyalen directament l'Aràbia Saudita com a responsable. Creixerà la tensió a la regió?

No és el que vol Rouhani. No crec que tingui interès que hi hagi una escalada de tensió.

L'atac es produeix dos dies després del bloqueig a Qatar.

Crec que l'actual situació a la regió ve determinada per una política exterior nord-americana errònia. L'atemptat demostra fins a quin punt és estúpid i contraproduent posar al mateix nivell l'Iran i l'Estat Islàmic, com fa Trump. El que cal és arxivar les diferències i fer que tots, l'Aràbia Saudita, Qatar i l'Iran, facin front a un problema comú, l'EI. Ara mateix, l'Iran realment lluita contra els jihadistes, contràriament a l'Aràbia Saudita. És l'únic.