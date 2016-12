El doble joc de Netanyahu

Durant anys, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha fet un doble joc, competint a nivell nacional amb els seus rivals dels sectors de la dreta en el suport del projecte d'assentaments a tot el territori ocupat de Cisjordània mentre professaven suport a una solució de dos estats amb els palestins.

Ara, amb la resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides de divendres passat, que condemna la construcció d'assentaments israelians perquè no tenen cap validesa jurídica, hi ha una total coincidència entre polítics i analistes de tot el ventall ideològic que el joc de Netanyahu podria acabar aviat.

Més colònies 'salvatges'

La dreta israeliana se sent enfortida per l'arribada a la Casa Blanca de Donald Trump, de qui espera més suport a les actuals polítiques d'Israel i empeny el primer ministre a abandonar la idea d'un estat palestí, considerada durant dècades l'única solució viable al conflicte àrab-israelià.

Naftali Bennett, el líder del partit La Casa Jueva a favor dels assentaments que forma part de la coalició del govern de Netanyahu, competeix amb l'oficialista Likud pels mateixos electors i esperona el líder israelià a assumir les posicions més extremes, com l'annexió de més parts de Cisjordània, un pas que obligaria Netanyahu a decidir de quin costat està.



"[Netanyahu] ha de triar entre la comunitat internacional i Bennett", diu Shlomo Avineri, professor de ciències polítiques a la Universitat Hebrea de Jerusalem. "No és una elecció fàcil, però ho ha de fer. Israel s'allunyarà de tot el món a causa dels assentaments? D'això tracta el sionisme?", es qüestiona l'expert.



Netanyahu no s'ha cansat de criticar el govern sortint de Barack Obama, acusant-lo públicament d'haver orquestrat la resolució del Consell de Seguretat de divendres, unes acusacions que ha negat Washigton. Els Estats Units es van abstenir d'utilitzar el seu poder de veto, com ho havia fet moltes vegades abans per protegir Israel, i la proposta va sortir endavant per unanimitat.

"A partir de la informació que tenim, no tenim cap dubte que l'administració Obama va iniciar, coordinar la redacció i va exigir que es fes el tràmit de la resolució", ha afirmat Netanyahu, que ha admès que està desitjós de poder treballar amb Trump.



En un moviment inusual i en plenes vacances de Nadal, Netanyahu, que també és el ministre d'Afers Exteriors, ha convocat els ambaixadors dels països que van votar la resolució de l'ONU, entre ells, el nord-americà, Daniel B. Shapiro.

Netanyahu també ha donat instruccions als seus ministres per reduir les seves activitats diplomàtiques i contactes amb els seus homòlegs dels països que havien votat per la resolució de les pròximes tres setmanes, fins el canvi en l'administració americana, i reduir al mínim els viatges a aquests països, segons la premsa israeliana .



En un pas addicional, el ministre de Defensa, Avigdor Lieberman, ha instruït les agències d'Israel de suspendre el contacte amb representants de l 'Autoritat Palestina en alguns assumptes civils no especificats, tot i que no se suposava que la mesura afectiu la coordinació o reunions sobre l'aigua, l'agricultura i l'economia de seguretat.



Amb mig segle d'ocupació israeliana i el procés de pau congelat, Saeb Erakat, un alt funcionari de l' Organització d'Alliberament de Palestina i veterà negociador dels palestins, ha demanat Israel "aprofitar l'oportunitat, per despertar, per aturar la violència, aturar els assentaments i per reprendre les negociacions" sense condicions prèvies.



La votació del Consell de Seguretat semblava haver agafat per sorpresa Israel. Molts comentaristes veuen que aquest episodi reflecteix en part una història de conflicte entre Netanyahu i el president Obama sobre els assentaments i la ira que conserva el primer ministre israelià per l ' acord nuclear entre els Estats Units i l'Iran. També assenyalen el suport cada vegada més notori de Netanyahu ala causa dels colons, que inclou l'avanç de la legislació altament polèmic, conegut com el projecte que preveu legalitzar de forma retroactiva les cases construïdes en terres palestines de propietat privada i obligar els propietaris a acceptar una compensació.

Netanyahu i el seu fiscal general havien advertit que el projecte de llei, que recentment va aprovar una primera lectura al Parlament, contravé el dret internacional i podria fer seure funcionaris israelians a la banqueta dels acusats de la Cort Penal Internacional de l'Haia.



"[El primer ministre] es va precipitar a votar a favor del projecte de llei. Per què? A causa de Bennett. La por a la possibilitat que no seria capaç guanyar electors a Bennett el va portar a actuar com a l'amo d'una botiga de queviures d'estar per casa, en lloc d'un líder nacional", escriu l'analista Ben Caspit al diari 'Maariv'.