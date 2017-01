Un jove kirguís, sospitós de l'atemptat a Turquia

260x366 Imatge difosa ahir per la policia turca del suposat terrorista que va atemptar a la discoteca Reina, a Istanbul. / AFP Imatge difosa ahir per la policia turca del suposat terrorista que va atemptar a la discoteca Reina, a Istanbul. / AFP

La policia turca segueix investigant l’atemptat de la nit de Cap d’Any en què un militant de l’Estat Islàmic va tirotejar la discoteca Reina a Istanbul i va matar 39 persones. Ahir van ser detinguts quatre sospitosos en relació amb els fets -dos d’ells, que eren estrangers, a l’aeroport d’Atatürk- i de moment ja hi ha un total de 16 detinguts però cap és l’autor de l’atac, que continua en recerca i captura amb una àmplia operació que implica suport militar i helicòpters. Tot i que s’han difós imatges seves de just abans de l’atemptat, el govern no ha revelat el seu nom. Les autoritats van imposar un bloqueig informatiu, que encara dura, poc després de produir-se l’atemptat.

Malgrat tot, la televisió pública turca va publicar ahir la seva identitat i una fotografia del passaport i va assegurar que es tractava d’un jove de 28 anys originari del Kirguizistan, però poc després va esborrar la informació. Tot i això, fonts del servei de seguretat d’aquest país de l’Àsia Central van confirmar que estan en contacte amb els investigadors turcs en relació amb el cas. Diversos mitjans deien ahir que la família del sospitós estava sota arrest domiciliari a Turquia.“La policia coneix la identitat de l’atacant i la seva família està en custòdia policial”, assenyalava el diari Hürriyet. Aquest mateix mitjà citava fonts de la investigació per explicar que la policia té indicis que l’autor de la massacre havia estat a Síria amb els jihadistes. Això explicaria la professionalitat amb què va dur a terme l’atac.

Un altre diari, el Cumhuriyet, que també afirmava que la família estava custodiada per la policia a la ciutat de Konya -al centre del país-, deia que havia parlat amb la dona del terrorista i que, efectivament, l’home havia arribat a Turquia provinent del Kirguizistan el 20 de novembre. “M’he assabentat de l’atac per la televisió. No sabia que el meu marit era simpatitzant [de l’EI]”, va dir la dona al mitjà.

Enmig de les investigacions, el govern islamista de Recep Tayyip Erdogan està decidit a ampliar tres mesos més, i per segona vegada, l’estat d’emergència al país, imposat el 20 de juliol passat després del fallit cop d’estat atribuït a la xarxa del predicador Fethullah Gülen.

La proposta, que compta amb el suport del moviment nacionalista MHP -a l’oposició-, permetrà al partit d’Erdogan, l’AKP, governar per decret i suspendre drets i llibertats fonamentals.

Els rebels sirians s’aparten de les converses d’Astana

Els principals grups rebels sirians han anunciat que suspenen la seva participació en les converses convocades per Rússia i Turquia aquest gener. L’Exèrcit Sirià Lliure i altres faccions denuncien les “violacions” sistemàtiques de l’alto el foc per part del règim de Baixar al-Assad i els seus aliats iranians a la zona de Wadi Barada, a la perifèria de Damasc, i també a Hama, Ghouta i Daraa, al sud del país.

Fa dues setmanes que l’exèrcit lleial a Al-Assad ataca Wadi Barada amb el suport de la milícia xiïta libanesa de Hezbol·lah. A la zona hi ha el pou que proveeix d’aigua potable la població de Damasc i rodalia, uns 4 milions de persones. Les instal·lacions han quedat inutilitzades. Els rebels recorden que van firmar l’alto el foc del 29 de desembre amb el compromís que s’aturarien les operacions del règim, i acusen els mediadors de no haver-ho garantit. La violència amenaça el fràgil alto el foc, que ha deixat fora l’Estat Islàmic i l’antic Front al-Nusra i que havia de preparar la negociació.