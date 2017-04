Els afers judicials de Fillon i Le Pen marquen el segon debat a França

Era la primera vegada en la història de la televisió francesa que es feia un debat com aquest. Mai abans la totalitat dels candidats a unes eleccions presidencials s’havien confrontat dialècticament abans de la primera volta. Amb 11 candidats en escena, ahir les intervencions van ser considerablement curtes -cada un va tenir 17 minuts de les més de tres hores que va durar el programa-, així que els presidenciables portaven ben preparats des de casa els missatges que volien enviar als votants. La primera a fer-ho va ser Marine Le Pen. “Tinc un projecte clar i precís, no em situo ni en la confusió ni en la mentida”, va assegurar la líder del Front Nacional en la seva primera intervenció. Dues fletxes que anaven dirigides a Emmanuel Macron i François Fillon, malgrat no anomenar-los, i que marcaven el to del debat d’ahir, més animat, i amb més interacció, que el primer, del 20 de març, en el qual només van participar els cinc candidats més ben posicionats a les enquestes.

De fet, el principal objectiu d’ahir d’aquests cinc -Le Pen, Macron, Fillon, Mélenchon i Hamon- era convèncer els seus votants i seduir els indecisos mantenint el discurs general de la campanya. Una vegada més, el líder d’En Marxa!, Macron, es va presentar com la cara de la renovació democràtica, proposant “noves cares i nous mètodes”, mentre que el candidat conservador, Fillon, va tornar-se a posar la camisa de president, capaç d’enfrontar-se “al terrorisme islàmic i de parlar clar als americans, als xinesos i a Rússia”. Precisament Fillon va ser l’ase dels cops de Nicolas Dupont-Aignan, avui líder del partit de dreta Dempeus França després d’haver marxat de la reconvertida Unió pel Moviment Popular, el que ara són Els Republicans de Fillon. “Sempre he servit França sense treure’n profit”, va deixar anar Dupont-Aignan, fent referència als afers judicials que han marcat sens dubte la campanya del seu excompany. Fillon, però, va respondre als atacs mirant d’evitar una imatge de feblesa davant Dupont-Aignan, per evitar que el líder de Dempeus França aconsegueixi els vots dels indecisos que li fan falta per passar a la segona volta.

Dupont-Aignan és un dels sis candidats que debutaven ahir en l’exercici televisat i que són a la cua a les enquestes. Desconeguts pel gran públic, els candidats que no són favorits no tenien res a perdre: els sondejos els donen entre el 0,5% i el 4% d’intenció de vot. De fet, ahir era la seva primera oportunitat per donar-se a conèixer, fos com fos. Fins i tot abans de començar el debat: el candidat del Nou Partit Anticapitalista, Philippe Poutou, va negar-se a aparèixer a la fotografia oficial amb els altres deu candidats.

Contràriament als “candidats petits” -com se’ls ha batejat a França per les escasses possibilitats que tenen-, Fillon i Hamon sí que necessitaven desmarcar-se per intentar escalar posicions i guanyar vots. El primer perquè des que va saltar l’escàndol judicial les enquestes el situen al malaurat tercer lloc, a set punts de Le Pen i Macron, i el segon perquè en les últimes setmanes s’ha anat desinflant -encara més-, fins al punt de veure com Jean-Luc Mélenchon l’ha superat de cinc punts. Ni l’un ni l’altre van aconseguir ahir l’objectiu.

Contra les cordes

A diferència del primer debat, ahir es va fer referència als afers pels quals estan imputats Fillon i Le Pen. “Tinc dret a la presumpció d’innocència”, va defensar-se el conservador, que es va negar a respondre “als periodistes que durant dos mesos i mig” li han fet “un procés judicial”. “Són els francesos els que han de pronunciar-se en una mica menys de tres setmanes”, va dir. Le Pen, per la seva banda, encara va ser més lapidària: “És un interrogatori això? Em pensava que era un debat”, va respondre a una de les periodistes que hi intervenien.