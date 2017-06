La selecció de l'Aràbia Saudita evita el minut de silenci pels atemptats de Londres

La setmana que l' Aràbia Saudita ha trencat els febles equilibris al golf Pèrsic liderant el veto a Qatar pel seu suport al terrorisme, els jugadors de la selecció saudita han evitat participar en el minut de silenci en record de les víctimes del jihadisme a Londres. El partit es jugava a l'estadi australià d'Adelaida, on els saudites es confrontaven amb el combinat d'Austràlia en un partit de classificació per al Mundial de Rússia 2018. L'equip local s'ha imposat 3-2 al visitant.

Saudi team refused to line up for a minute's silence for the London terror victims "it is not in keeping with their culture" - Daily Mail pic.twitter.com/80EB77Jr6x — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) 8 de juny de 2017

En les imatges d'abans de l'inici del partit s'aprecia com els jugadors australians es posen en fila al mig del camp amb els braços entrellaçats, en memòria d'una jove australiana morta en els atemptats. Els saudites no secunden els seus contrincants i s'escampen per la gespa.

Adam Peacock, periodista esportiu de la cadena conservadora nord-americana FOX, ha explicat que la Federació Asiàtica de Futbol va intentar convèncer el combinat saudita de fer el minut de silenci, però que davant de la negativa va decidir mantenir la iniciativa.

Pre game minute silence:

AFC approved it pre game.

Travelling Saudi officials said no.

FFA tried to reason, no avail and went ahead. — Adam Peacock (@adampeacock3) 8 de juny de 2017

L'informador apunta que mentre el capità de l'equip saudita es va estar exercitant durant el minut de silenci, la resta de companys es van mantenir quiets.

Re Saudi debate, to be fair to their players, apart from the captain who didn't, they all stood still without moving during the minute. — Adam Peacock (@adampeacock3) 8 de juny de 2017

El gest dels saudites ha sacsejat les xarxes socials, que han criticat la postura per poc respectuosa. Algunes persones, fins i tot, diuen que la FIFA, organitzadora del Mundial, hauria d'expulsar el combinat saudita de la competició.