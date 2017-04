Els Estats Units frustren l'inici d'un seguit d'execucions a Arkansas

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha suspès una execució que s'havia de dur a terme en les últimes hores a Arkansas. D'aquesta manera, la institució nord-americana ha frenat l'inici d' una onada d'execucions sense precedents amb què la justícia d'aquest Estat pretenia acabar amb la vida de vuit presos en un període de deu dies.

L'Alt Tribunal d'Arkansas ja havia bloquejat l'execució de l'ostatge Bruce Ward a l'espera que es dictaminés si estava mentalment capacitat. La institució federal, però, ha fet el mateix amb l'execució de Don Davis; va comunicar-ne la suspensió, sense especificar-ne els motius, quinze minuts abans que expirés l'ordre d'execució. Tots dos portaven més de vint anys en el corredor de la mort.

Don Davis estava condemnat a mort per un assassinat que va realitzar el 1990 durant un robatori en un habitatge. La paralització de la seva execució -ja és la sisena vegada que es produeix- va incomodar el govern d'Arkansas. El seu governador, Asa Hutchinson, va emetre un comunicat en què mostrava la seva frustració pel retràs que suposen aquest tipus de decisions judicials per als familiars de les víctimes i en què anunciava que les dues execucions previstes per al proper dijous segueixen en peu. La fiscal general d'Arkansas, Leslie Rutledge, va afegir que aquesta decisió precipitada suposava "un cop dur" per a la família de la víctima, Jane Daniel.

Les vuit execucions s'havien de produir en aquest breu període de temps, deu dies, perquè Arkansas volia utilitzar, en les execucions, tres components, entre els quals, el midazolam, un sedant de què disposa des del 2005, però que caduca a finals del mes d'abril i que és molt difícil d'adquirir per la negativa de les farmacèutiques. L'estat ja ha reconegut que no té els mitjans per aconseguir més sedant, de manera que els presos que aconsegueixin eludir l'execució prevista per als propers dies allargaran la seva espera. Tot i així, Arkansas no s'ha fet enrere en la decisió de matar vuit presos.

La pena de mort existeix en diversos estats dels EUA. Aquest 2017, Texas ha executat quatre ostatges i Virgínia i Missouri, un cada un. Precisament la setmana passada, Amnistia Internacional va publicar les dades del 2016 sobre condemnes i execucions arreu del món. Els Estats Units, per primer cop des del 2006, no es troben entre els cinc primers països amb més execucions. El nombre de condemnats l'any passat va ser de 32 persones, la xifra més baixa des del 1973. La paralització d'aquest parell d'execucions confirmaria el que l'ONG va apuntar en l'informe fet públic: "El poder judicial nord-americà dona l'esquena, per fi, a aquest tipus de sentències".