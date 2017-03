La justícia europea avala que les empreses privades prohibeixin el vel islàmic

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que no és discriminatori que una empresa privada prohibeixi a les seves treballadores lluir el vel islàmic, així com l'ús visible de qualsevol signe polític, filosòfic o religiós.

La màxima instància judicial de la Unió Europea s'ha pronunciat en aquest sentit aquest dimarts arran del cas d'una dona que va ser acomiadada a Bèlgica per no respectar la norma interna de la seva empresa que prohibia lluir peces de tipus religiós per a mantenir la "neutralitat" de cara als clients.

La demandant, Samira Achbita, va ser contractada el 2003 com a recepcionista per la companyia GS4, que presta serveis per al sector públic i privat. A l'abril de 2006, Achbita va informar de la seva intenció de lluir mocador islàmic a la feina i l'empresa va respondre que no toleraria l'ús de tal peça perquè "ostentar signes polítics, filosòfics o religiosos era contrari a la neutralitat que l'empresa defensa en l'atenció als seus clients". Després d'un període de baixa per malaltia, la treballadora es va reincorporar a la seva activitat laboral i va anunciar que ho faria coberta amb el mocador islàmic: l'empresa va reaccionar modificant el reglament intern per prohibir expressament aquesta peça de roba. Achbita va decidir incomplir la norma, pel que va ser acomiadada. Després va recórrer a la justícia belga, que va traslladar la qüestió al Tribunal de Justícia de la UE perquè establís si l'acomiadament constituïa una discriminació directa.

Aquest dimarts l'alt tribunal ha dictaminat que no és un acte discriminatori. Segons la legislació europea el "principi d'igualtat" no permet cap tipus de discriminació directa o indirecta basada, entre d'altres, en motius religiosos però l'òrgan judicial europeu entén que la norma de l'empresa "tracta per igual a tots els treballadors ja que els imposa, de forma general i indiferenciada, una neutralitat indumentària".

"En conseqüència, tal norma interna no estableix una diferència de tracte basada directament en la religió", considera el tribunal.