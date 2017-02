Un jutge federal bloqueja el veto a immigrants i refugiats

El govern de Donald Trump ha patit el seu primer gran revés judicial. Un jutge federal de Seattle, a Washington, va bloquejar divendres el decret del president nord-americà que vetava entre tres i quatre mesos l’entrada de refugiats i d’immigrants de set països de majoria musulmana. La mesura del magistrat James Robart -nomenat per l’expresident George W. Bush- va tenir un efecte immediat a tot el país i és temporal.

Altres decisions judicials havien aturat alguns aspectes de l’ordre executiva de Trump, però aquesta última sentència la suspèn del tot. El seu govern, però, pot apel·lar la decisió del jutge Robart i, de fet, això és el que la Casa Blanca va dir que farà. “El decret del president té l’objectiu de protegir el territori nacional i ell té l’autoritat constitucional i la responsabilitat de protegir els nord-americans”, va assegurar Sean Spicer, el portaveu del govern, en un comunicat.

Trump també va reaccionar a la sentència ahir al matí a través de Twitter, el seu canal de comunicació habitual. “Quan un país deixa de tenir capacitat per decidir qui pot entrar i sortir i qui no, especialment per motius de seguretat, tenim un gran problema!”, va tuitejar. I en un altre missatge va afegir que la sentència del jutge de Seattle “és ridícula i serà tombada”.

Abans de les paraules crítiques del president Trump, la Casa Blanca ja havia afirmat que la suspensió judicial del decret era “indignant”. Poc després, però, va difondre una altra nota de premsa sense aquest adjectiu per explicar que el departament de Justícia presentarà “tan aviat com pugui una petició d’emergència” per apel·lar la decisió del jutge federal.

Milers d’immigrants afectats

La sentència va arribar només una setmana després que Trump firmés el decret que ha afectat unes 60.000 persones i que ha provocat una onada de protestes als aeroports del país i a la resta del món. El govern nord-americà ha revocat, temporalment, visats d’immigrants de set països -l’Iraq, el Iemen, l’Iran, Somàlia, el Sudan, Síria i Líbia- i refugiats d’arreu del món.

La decisió de Robart, que respon a una demanda que havien interposat els fiscals dels estats de Washington i Minnesota (tots dos demòcrates), no es pronuncia sobre la legalitat del decret, sinó que demana que no s’apliqui fins que es determini quina de les parts té raó. Bob Ferguson, l’advocat del primer estat, va subratllar que la sentència demostra que ni tan sols el president està per sobre de la llei. “La llei és una cosa poderosa. Té la capacitat de passar comptes amb tothom, i això inclou el president dels Estats Units”, va dir Ferguson, que va qualificar el veto migratori de Trump d’“inconstitucional” i “il·legal”.

Mentrestant, cinc aerolínies van començar a admetre en els seus avions els immigrants i refugiats vetats pel decret del mandatari nord-americà. I ho van fer poc després que el departament de Seguretat Nacional, encarregat del control migratori, suspengués les restriccions. Altres companyies, en canvi, han assegurat que la incertesa judicial sobre aquest tema és molt gran i recomanen als seus clients que contactin amb les ambaixades dels EUA dels seus països.

Així, el govern de Trump “tornarà a inspeccionar els viatgers [dels països vetats] d’acord amb la política i els procediments” que estaven en vigor abans del decret, va explicar Gillian Christensen, portaveu en funcions del departament de Seguretat Nacional, a l’agència Efe. A més, també va assegurar que s’ha revertit la revocació de desenes de milers de visats.