El laborisme britànic fa seu el llenguatge del Brexit

El líder de l’oposició britànica, Jeremy Corbyn, camina una vegada més per la corda fluixa de la indefinició en relació amb el Brexit i la política d’immigració. Corbyn va reconèixer ahir, per primer cop, que el laborisme no “està casat, com a qüestió de principis, amb la lliure circulació de persones”. I utilitzant un llenguatge fins ara aliè al partit, va defensar la necessitat de “controlar raonablement la migració com a part de la relació post-Brexit amb la UE”. D’aquesta manera, el polític progressista -és a l’ala més a l’esquerra del seu partit- renuncia a una de les seves línies vermelles i s’endinsa en la lògica del Brexit per assegurar-se un “total accés al mercat únic”.

En el primer gran discurs que feia sobre el país que imagina després del Brexit, algunes de les seves expressions suggerien que els laboristes, forçats per la fuita de vots cap a l’euròfob UKIP, han adoptat una part substancial del llenguatge i de l’ideari dels més aferrissats defensors de la sortida de la UE.

Corbyn va emprar expressions com “recuperació del control sobre el mercat de treball” i va parlar de “la profunda preocupació que molta gent va mostrar durant la campanya del referèndum per la immigració no regulada de la UE”. També va intentar esbossar un futur esperançador fora de la UE en tant que “oportunitat per recuperar el control sobre la pròpia economia i la pròpia democràcia”. Alhora va denunciar els greus problemes a què fan front serveis bàsics del país, com la sanitat pública i, en especial, les urgències hospitalàries. “No em refio d’aquest govern per tenir cura de l’assistència social ni de la sanitat pública ni del mercat laboral. Confio en ells per fer del Brexit un èxit? Ni remotament”.

Però el que havia de ser l’inici d’una ofensiva política contra el govern, acusat des de les mateixes files per “manca de pla, estratègia i equip per al Brexit”, pot acabar sent un nou embolic per al laborisme. I, de retruc, danyar encara més les ja minades expectatives electorals del seu líder, a hores d’ara catorze punts per sota dels tories. No són pocs els rumors que corren sobre una conspiració per defenestrar-lo.

Ambigüitat

Perquè, una vegada més, Corbyn es va mostrar ambigu en abordar l’aspecte clau de la immigració, que és fonamental per a bona part de la societat britànica. I si, d’una banda, va defensar “l’aportació clau” que molts ciutadans comunitaris han fet a la Gran Bretanya els últims anys, de l’altra va tractar de guanyar el favor de potencials votants del xenòfob UKIP no excloent la possibilitat de visats de treball per als ciutadans comunitaris.

Massa funambulisme en un terreny en què no s’admeten matisos, i en què el soroll dominant esmorteeix un dels missatges clau de Corbyn: “No és la immigració, sinó les retallades, el que ha posat pressió sobre els serveis socials”.