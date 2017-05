Quan l’autocensura s’imposa per salvar la vida

“Hi ha tres límits, tres regles d’or, que no poden saltar-se els periodistes al nord del país quan publiquen sobre narcotraficants: parlar de la família, parlar dels seus negocis i parlar de les seves connexions de blanqueig”, explica el corresponsal de la revista d’investigació Proceso, Juan Alberto Cedillo, que fa anys que cobreix la font de narcotràfic al nord-oest de Mèxic. Sota aquest esquema d’autocensura i censura oficial és com viuen a l’estat fronterer de Tamaulipas, on durant les últimes setmanes s’ha desencadenat un escenari de guerra. A la ciutat de Reynosa s’hi han produït bloquejos i incendis per la mort de dos històrics líders del crim organitzat en mans de la marina armada. Són els comandantes Toro i Pancho, que feia anys que tenien atemorida la població local, pel seu enfrontament pel control territorial. Ara, després de la seva mort, el govern federal preveu represàlies dels seus sicaris, segons s’admet en un comunicat intern de la Comandància Naval de Ciudad Madero.

“Però qui va ordenar la seva captura? Durant anys se sabia que estaven conxorxats amb la policia i les autoritats, i no es va fer mai res contra ells. Ara cauen els dos en un dia”, declara Néstor Troncoso, activista tamaulipenc, que assegura que es publica menys d’un 30% del que passa al seu estat.

Silenci de les bales

Mèxic és un dels països més perillosos del món per informar. Només en els últims dos mesos quatre periodistes han sigut assassinats. Entre ells, la reportera d’investigació de La Jornada Miroslava Breach, tirotejada davant el seu fill de vuit anys, el 23 de març a Chihuahua. El govern no és capaç ni té cap interès de protegir els comunicadors. A Tamaulipas, on 14 periodistes han mort des del 2000, la consigna a les redaccions és autocensurar-se per conservar la vida.

“Els càrtels com el del Golf o el de Los Zetas tenen oficina de premsa. Un dia vaig rebre un correu electrònic amb un comunicat en el qual justificaven l’assassinat de nou persones. Fins i tot enviaven la fotografia oficial de les víctimes penjades d’un pont!”, recorda Cedillo. El risc de publicar aquestes informacions, admet el reporter mexicà, és que el grup rival et pot amenaçar perquè publiquis les seves execucions.

Com en el cas del diari tamaulipenc El Mañana : els narcos van segrestar el rotatiu i feien acte de presència a la redacció per marcar la línia editorial. Però la pressió principal prové del govern estatal, que fa xantatge als mitjans amb la publicitat institucional perquè facin cas omís a les informacions que retraten l’estat com a fallit.

Milers de desapareguts

Molts especialistes mexicans sobre el crim organitzat coincideixen a afirmar que part de l’estratègia de seguretat del president priista, Enrique Peña Nieto, ha consistit a reduir la percepció de la violència, en lloc d’acabar amb la violència. I Tamaulipas és un forat molt gran per tapar. Amb poc més de 2,5 milions d’habitants, les xifres oficials mostren que durant els últims anys hi ha gairebé 6.000 desapareguts, i l’estat lidera el rànquing de segrestos, extorsions i crims violents. També és líder en conxorxes amb la delinqüència organitzada. Tomás Yarrington, un exgovernador, va ser detingut el mes passat a Itàlia amb identitat falsa.

“Aquí els periodistes i els activistes estem desprotegits, s’ha agreujat la nostra persecució perquè els hem posat en evidència”, afirma Néstor Troncoso. Aquest home de 54 anys és un dels pocs activistes a Tamaulipas que no té por de mostrar-se i donar la cara per denunciar públicament els pactes secrets entre les autoritats locals i estatals i els càrtels de la droga. La seva lluita va començar fa set anys, quan la policia el va segrestar a ell i el seu fill i els van torturar amb xocs elèctrics i la infame bossa al cap. “Els narcos van entrar a la procuradoria de Justícia estatal. Primer van demanar protecció, després van ser socis, i ara els funcionaris són els seus subordinats”. Troncoso té la família a l’exili, s’ha amagat diverses vegades i malgrat les amenaces de mort, ha decidit convertir-se en advocat per defensar les víctimes silenciades de Tamaulipas.