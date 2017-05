De l’infern al purgatori caribeny

El Muhieddin va arribar a Cuba fa un any i mig, després que decidís marxar de Damasc pels perills de la guerra. En lloc d’Alemanya, França, el Regne Unit o qualsevol altre país europeu on els sirians busquen refugi majoritàriament, ell es va decidir pel país caribeny perquè el seu germà està estudiant medicina a l’Havana, com molts estrangers d’altres països aliats de l’illa. Després de veure que les autoritats no posaven traves a l’entrada de sirians i que l’oficina de l’ONU a la capital li expliqués que els tràmits per obtenir l’estatus de refugiat a Cuba eren relativament senzills, el seu germà va recomanar-li que vingués.

En aquell moment, el Muhieddin, la seva dona Ola i el seu fill Mohammed, de dos anys, es van embarcar en un viatge de més 10.800 quilòmetres, amb escala a Moscou, on tampoc tenien problemes per viatjar. I d’allà van volar fins a l’Havana. L’ONU té registrats una mica més de 300 refugiats com ells. Les petites oficines de l’ACNUR, l’agència de l’ONU per als refugiats, van quedar col·lapsades quan van començar a arribar els sirians.

País de pas

Però la majoria no volen quedar-se a Cuba per sempre i tenen com a objectiu fer els tràmits per ser acollits en països com el Canadà. L’avantatge de Cuba és que poden fer el tràmit amb la tranquil·litat de viure en una casa i no en un camp de refugiats. El Muhieddin ha viscut en dues cases diferents des que va arribar a Cuba. A l’actual només hi porta dos mesos i encara s’està acostumant al veïnat: aquest jove de 28 anys es mostra sorprès amb la solidaritat dels seus veïns cubans, que l’ajuden quan té problemes amb el subministrament d’aigua potable, per exemple, o amb qualsevol altre problema que puguin tenir ell i la seva família. És el tarannà típic de les comunitats de veïns. Tothom col·labora en el que pot. El Muhieddin, que és enginyer elèctric, també dona un cop de mà quan cal. Ell i la seva família defineixen els cubans com un poble alegre, que els ha acceptat com uns dels seus des del primer moment. Malgrat que fa més d’un any que aprèn castellà, el Muhieddin explica rient que encara no entén els cubans quan parlen ràpid i que al principi la falta de comprensió de l’idioma li va fer viure situacions divertides.

Ara bé, els sirians que viuen a Cuba són conscients de les dificultats que passen els ciutadans de l’illa per tirar endavant; de fet, són conscients que són en un país del Tercer Món. El Muhieddin es queixa de les ineficiències del transport públic, de l’escàs accés a internet, de la dificultat per trobar determinats aliments i de la calor. Ho diu fent broma i subratllant que la seva situació és molt millor que a la Síria en guerra, però pitjor que a la Síria de fa deu anys.

El tema dels aliments és especialment conflictiu, perquè xoca amb la religió musulmana que professen els sirians. A Cuba els mercats d’abast de la població tenen prohibit vendre carn de vedella per l’escassa presència d’aquests animals a l’illa, i només es poden trobar als restaurants i al mercat negre. La gran majoria de la població s’alimenta de pollastre i de porc, un aliment prohibit per als seguidors de l’islam. El Muhieddin riu i explica els equilibris que ha de fer per esquivar aquestes dificultats i els comentaris d’alguns cubans que diuen que “ells també volen ser musulmans” per deixar de menjar porc cada dia.

Tot i que el nombre de refugiats és baix si es compara amb altres països, les autoritats cubanes estan acostumades a acollir ciutadans d’altres parts del món i a oferir-los ajuda, educació i lloc on viure. El cas més clar és el de la població saharaui. És molt normal que a les universitats i escoles els cubans convisquin amb joves del Sàhara Occidental a causa de la històrica aliança entre el Front Polisario i Cuba. De fet, Cuba és un dels pocs països que té ambaixada de la República Àrab Saharaui Democràtica i serà el segon -després de Mèxic- amb representació diplomàtica d’aquest territori, actualment del Marroc, després que el mes passat el rei Mohamed VI visités Cuba i posés fi a més de 35 anys d’enemistats.

En el passat, el país caribeny també va acollir i ajudar a curar centenars de nens ucraïnesos nascuts amb problemes i deformitats a causa de l’accident de Txernòbil.

Un tret distintiu més

La sala d’estar del Muhieddin és un símbol del xoc cultural: l’habitació, d’arquitectura comunista, agafa un aire musulmà amb l’acumulació de sabates en un racó. Els refugiats sirians són una raresa més, un tret diferencial en un país on els habitants es mouen amb cotxes dels anys cinquanta, les cases són més barates que els cotxes, el paper sanitari ve del Vietnam i els avions són russos. Al marge d’això, el Muhieddin explica que se sent més afortunat que els seus compatriotes que es troben als camps de refugiats europeus, tot i que és conscient que la seva bona situació és possible perquè són pocs refugiats els que han triat com a destí Cuba. Diu que se sent com un camell a l’Amazones.