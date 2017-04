El llançament fallit d’un míssil inquieta els EUA

L’endemà d’oferir una exhibició de potència militar durant la desfilada del Dia del Sol, en homenatge al fundador del país, Corea del Nord va fer ahir un assaig fallit de llançament de míssil balístic. La pretesa demostració de força de Pyongyang va resultar un fracàs clar, ja que el coet va esclatar gairebé immediatament després del llançament. No obstant això, els Estats Units no van trigar a titllar l’assaig de “provocació” i van assegurar que treballen amb els seus aliats internacionals i amb la Xina per “elaborar una gamma d’opcions” d’accions per dur a terme en cas que el règim nord-coreà continuï amb “el seu patró desestabilitzador i provocador”. Així ho assegurava l’assessor de seguretat nacional del president Donald Trump, el tinent general H.R. McMaster, en declaracions a la cadena nord-americana ABC des de Kabul (Afganistan), on era ahir per tractar assumptes relacionats amb la seguretat afganesa. “Crec que ara hi ha un consens internacional, incloent-hi la Xina, a l’hora de dir que aquesta situació no pot continuar així”, recalcava.

Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, va picar l’ullet a la Xina des del seu compte de Twitter: “Per què hauria de dir que la Xina és un manipulador de la moneda quan treballa amb nosaltres per resoldre el problema nord-coreà? Ja veurem què passa!”, va assegurar.

Mike Pence, a Corea del Sud

El llançament fallit del míssil nord-coreà tenia lloc poc abans que el vicepresident dels EUA, Mike Pence, aterrés a Seül per començar una gira asiàtica per tractar les tensions amb Corea del Nord, i també per examinar opcions militars: “Us asseguro que la nostra determinació no ha sigut mai més forta que sota el lideratge del president Trump. El nostre compromís amb aquesta històrica aliança, amb el valent poble de Corea del Sud, no ha sigut mai més fort i, amb la vostra ajuda i l’ajuda de Déu, la llibertat prevaldrà per sempre en aquesta península”, va insistir. Corea del Nord va llançar una vintena de míssils al llarg de l’any 2016. Aquests llançaments s’havien aturat a l’octubre, dues setmanes abans de les eleccions presidencials nord-americanes i en un moment en què Corea del Sud passava per una crisi política greu: la presidenta conservadora del país, Park Geun-hye, va acabar sent destituïda aquest març acusada d’abús de poder i tràfic d’influències. Park era especialment dura amb la qüestió nord-coreana.

Però el règim de Kim Jong-un havia anunciat a principis de gener d’aquest any que estava ultimant una arma nuclear i va reprendre els assajos al mes de febrer. La nova diplomàcia de Donald Trump, que ha adoptat una retòrica més intransigent que en campanya, ha precipitat una escalada de la tensió a la zona.

“La política de paciència estratègica s’ha acabat”, deia el secretari d’Estat nord-americà, Rex Tillerson, durant una visita a Seül el 17 de març.