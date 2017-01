Una jutge suspèn part de l'ordre de Trump de vetar l'entrada d'immigrants musulmans

Una jutge federal dels Estats Units ha bloquejat part del polèmic veto imposat pel nou president Donald Trump per prohibir l'entrada al país d'immigrants de set països de majoria musulmana amb historial terrorista. La jutge Ann M. Donnelly, del Tribunal del Districte Federal de Brooklyn (Nova York), ha acceptat una demanda interposada per la Unió per a les Llibertats Civils a Amèrica (ACLU) i com a mesura d'urgència ha prohibit deportar les 200 persones afectades per la polèmica prohibició de Trump que ja havien arribat als aeroports americans, segons calcula l'organització.

La resolució de la magistrada de Nova York posa en dubte la constitucionalitat del veto signat per Trump divendres passat -una setmana després d'arribar a la Casa Blanca-. La jutge conclou que aplicar el mandat del president i enviar aquestes persones al seus països podria causar un " dany irreparable". Tot i així, no estableix que els afectats puguin quedar-se al país. Tampoc no entra en el fons de la qüestió, és a dir en la legalitat de l'ordre del president americà. Ha fixat una audiència per al proper 21 de febrer per tornar a abordar el cas.

La ACLU, una de les organitzacions defensores dels drets civils més importants del país, va posar la demanda després que dos ciutadans iraquians amb visats especials per entrar als EUA fossin retinguts a l'aeroport JFK. Segons l'entitat, entre 100 i 200 persones han estat detingudes a la seva arribada a aeroports dels EUA des de divendres, tot i que el govern no ha confirmat aquestes xifres.

Trump va rubricar divendres la controvertida ordre, que havia de servir per lluitar contra el terrorisme jihadista. El decret llei suspèn tant l'entrada de tots els refugiats durant 120 dies com la concessió durant 90 dies de visats a set països de majoria musulmana amb historial terrorista -Líbia, Sudan, Somàlia, Síria, Iraq, Iemen i Iran- fins que s'estableixin nous mecanismes d'escrutini.

El veto provisional ha provocat caos i indignació, amb desenes de viatgers bloquejats als aeroports i protestes en diversos punts del país, entre ells a l'aeròdrom JFK de Nova York. Trump ha defensat que el seu Govern està "completament preparat" per aplicar la mesura: "Està funcionant molt bé. Es veu en els aeroports, es veu a tot arreu", insistia el magnat novaiorquès abans de la decisió de la magistrada.