Un líder de l'ultradretà Alternativa per Alemanya: "el monument a les víctimes de l'Holocaust és una vergonya"

Les paraules d'un líder de l'ultradretà Alternativa per a Alemanya (AFD), Björn Höcke, que ha titllat de "vergonya" el monument a les víctimes de l'Holocaust a Berlín, han desencadenat una tormenta política al país que arribarà als tribunals. Des de Dresde Höcke va afirmar que "Nosaltres, els alemanys, som l'únic poble del món que ha plantat un monument vergonyós al cor de la seva capital", va afirmar el líder ultradretà, per carregar després contra la política de refugiats de la cancellera alemanya, Angela Merkel.

El pronunciament de Höcke és d'una "demagògia intolerable" i un menyspreu "cap a l'Alemanya de la qual estic orgullós", ha indicat el vicecanceller de la gran coalició i líder socialdemòcrata, Sigmar Gabriel. En termes semblants ha parlat el vicepresident del Partit Socialdemòcrata (SPD), Ralf Stegner, per qui les paraules de Höcke, líder d'AFD en el land de Turíngia (Est), és un clar exponent de la ideologia d'una formació que busca la "agitació" i la "incitació a la violència". Les dues forces de l'oposició parlamentària, L'Esquerra i Els Verds, estan disposats a presentar una demanda als tribunals.

El president del Consell Central dels Jueus d'Alemanya, Josef Schuster, ha reaccionat amb indignació i ha dit que AFD ha mostrat "el seu autèntic rostre".



Höcke va assegurar que Alemanya és una nació "brutalment vençuda", en al·lusió a la derrota del Tercer Reich pels aliats, que en lloc de recordar com es mereixen a "els seus pensadors, músics o genials inventors" i fa que els seus estudiants aprenguin al col·legi una versió "ridícula" de la seva història.



AFD és una formació en auge a Alemanya, que en els últims anys ha accedit a les càmeres regionals de 10 dels 16 estats federats del país. Les enquestes li atorguen fins a un 15% de suport en les properes eleccions generals del 24 de setembre.

INTERACTIU: L'extrema dreta sacseja EuropaLa pròpia líder federal del partit, Frauke Petry, s'ha distanciat de les paraules de Höcke en declaracions al diari "Junge Freiheit", un mitjà tradicionalment afí a la ultradreta. "Les sortides de to en solitari de Höcke són una càrrega per al partit", ha apuntat Petry, que va al·ludir a més a anteriors comentaris radicals del seu líder regional, proper al neonazisme alemany. "Hem de ser realistes o esdevindrem irrellevants", ha afegit, en una al·lusió a la sentència del dia anterior del Tribunal Constitucional alemany, que va rebutjar il·legalitzar el neonazi Partit Nacional Democràtic (NPD) per considerar-lo massa feble per suposar un perill per a Alemanya.