Maduro nomena un governador com el seu delfí

El president Nicolás Maduro ha estrenat el 2017 amb la remodelació del seu gabinet en un any en què es juga la seva continuïtat si finalment l’oposició aconsegueix convocar el referèndum revocatori. En aquest panorama d’incertesa política té especial rellevància el vicepresident del país, un dels 11 càrrecs que té cara nova i que, segons la Constitució, succeiria Maduro fins a acabar la legislatura el 2019 si s’imposa l’opció de la destitució del president.

El nou número dos de Maduro és l'exministre de l'Interior que s'autoqualifica de "radicalment chavista" al perfil del seu compte de Twitter. Tareck El Aissami, governador de l'estat d'Araguas, substituirà a partir d'ara Aristóbulo Istúriz.

Què està passant a Veneçuela?

El nou delfí és Tareck El Aissami, un advocat i criminòleg de 42 anys que ha crescut políticament al costat d' Hugo Chávez, que el va nomenar ministre de l’Interior i des d’on va impulsar la creació de la Policia Nacional Bolivariana i es va assolir un rècord de decomisos de drogues. Paradoxalment, el govern nord-americà el va involucrar en el rentat de diners procedent del narcotràfic. Actualment, El Aissami, fill d’una família humil siriano-libanesa, era el governador d’ Aragua, l’estat considerat més violent del país perquè lidera la xifra d’homicidis, segons les dades de l’Observatori de Violència de Veneçuela.

“El 2017 és el primer any de recuperació i l'expansió de la revolució bolivariana a tots els fronts, el moral, econòmic, polític i internacional”, va indicar Maduro, ignorant les crítiques del bloc de l’oposició que des de fa tot just un any ostenta la majoria parlamentària i, en conseqüència, la paràlisi política d’un país que pateix una gran crisi econòmica a causa de l'enfonsament del preu del petroli. Els antichavistes van denunciar el nomenament del que van anomenar "el narco d’Aragua".

Més nomenaments

Els altres canvis del govern de Maduro es completen amb el nomenament de Ramón Lobo com a vicepresident d'Economia i Finances i de Nelson Martínez com a titular de la cartera del Petroli. Tots dos tenen al davant el gran desafiament de controlar una inflació desbocada que, segons l'FMI, arribarà al 700% i al desabastiment de productes bàsics als supermercats. La precarietat econòmica ha fet augmentar també la inestabilitat social, amb un increment de saquejos i actes violents que han obligat les autoritats a decretar el toc de queda.

Aquests condicionants han provocat que la popularitat de Maduro estigui sota mínims. Tan sols un 20% dels veneçolans aproven la seva gestió i la majoria l'assenyala com el responsable del caos, que ha tingut l'últim episodi en la decisió erràtica de retirar els bitllets de 100 bolívars, els de més valor.