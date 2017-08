Així ha reaccionat el món islàmic als atemptats de Barcelona

La població musulmana al món és d'uns 1.800 milions de persones, la immensa majoria dels quals no combreguen amb els mètodes d'Estat Islàmic (que té uns 100.000 integrants). L'islam no té una sola veu, i les nacions on més es practica, tampoc. Tot i això, el posicionament oficial a favor o en contra del jihadisme als països de majoria musulmana és de gran importància. Així han reaccionat alguns dels principals estats de majoria musulmana als atemptats de Barcelona i Cambrils d'aquest dijous, que han deixat almenys 14 morts i uns 130 ferits.

Marroc

Ni el govern marroquí ni les delegacions diplomàtiques del país a Espanya s'han pronunciat sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils. El Regne del Marroc no ha enviat cap comunicat de condolències ni ha condemnat els fets. Aquest diari s'ha posat en contacte amb l'ambaixada marroquina a Madrid i amb el consolat a Barcelona, que ni han volgut donar explicacions ni han facilitat cap informació.

Els germans Oukabir, vinculats amb l'atemptat, estaven registrats al consolat marroquí a Girona i tenien doble nacionalitat, espanyola i marroquina, segons informa Efe. Driss Oukabir, veí de Ripoll, va negar dijous al vespre tenir cap relació amb els atemptats, i va assegurar que el seu germà Moussa, de 18 anys, principal sospitós com a autor de l'atemptat i que la policia està buscant, li va sostreure el passaport, que la policia va trobar al lloc dels fets. Fonts pròximes a la investigació han confirmat a Europa Press que Moussa Oukabir no té antecedents i que tindria un número d'identitat d'estranger (NIE) des del 2005. Vivia amb els seus pares, que no tenen antecedents, a Ripoll des de fa anys.

Fins ara no han transcendit víctimes de nacionalitat marroquina.

Líban

El grup xiïta libanès Hezbol·lah, considerat terrorista per la Unió Europea i els Estats Units, ha condemnat aquest divendres els atemptats d'aquest dijous a Barcelona i Cambrils i ha assegurat que els actes de l'Estat Islàmic (EI) difamen "els principis de la jihad i de l'islam". En el comunicat, Hezbol·lah ha afirmat que "aquest nou crim és una altra prova de la tendència criminal" de l'EI, ja que la seva "ideologia està basada en l'odi i té com a objectiu matar i destruir". L'organització ha subratllat que atacar civils forma part de l'"esquema satànic d'aquests criminals" i que "atès que els atacs terroristes s'estan estenent per tot el món, és un deure eliminar l'organització [EI] i soscavar les seves idees destructives".

Jordània

El rei Abdul·lah II, ha expressat avui la seva "ferma condemna" als atemptats perpetrats ahir a Barcelona i Cambrils (Espanya) i els va qualificar d'actes "criminals i covards". En un comunicat difós per la cort reial, el monarca haiximita s'ha dirigit al rei Felip VI per expressar la seva "solidaritat amb Espanya en aquestes circumstàncies difícils" i el seu "compromís en la lluita contra el terrorisme". La bandera jordana oneja avui a mig pal en senyal de dol pel que ha passat a Catalunya.