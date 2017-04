La majoria de les víctimes del cotxe bomba contra els evacuats d’Alep són nens

Almenys 68 nens van morir dissabte com a conseqüència de l’atemptat amb cotxe bomba contra un comboi d’autobusos que esperava el seu torn per anar de la perifèria oest d’Alep al nord de la ciutat, segons va confirmar ahir l’Unicef. Algunes fonts xifraven en 126 el nombre total de víctimes mortals: 109 civils i 17 combatents. El nombre de ferits fa témer que el balanç augmenti. Cap organització armada ha reivindicat l’acció, que han condemnat tant els rebels com el règim.

El comboi formava part del pla traçat per complir un acord per evacuar quatre ciutats assetjades que començava divendres i que havia de dur a zones segures unes 30.000 persones. Però l’acord, auspiciat per Qatar i l’Iran, no ha arribat a completar-se i ha quedat suspès, segons indiquen algunes fonts. Les imatges facilitades per alguns activistes mostren autobusos carbonitzats i cossos estesos a terra en un panorama de desolació total.

L’Acord de les Quatre Ciutats

Els autobusos que van rebre l’atac provenien de Fua i Kefraia, dues localitats de majoria xiïta assetjades per faccions islamistes. Les altres ciutats incloses en el pacte són Madaia i Al-Zabadani, a prop de Damasc i assetjades pel règim. En total, 5.000 persones en 75 autobusos i ambulàncies van deixar Fua i Kefraia divendres, mentre que 2.000 més van sortir de Madaia en 60 vehicles. Totes buscaven el camí cap a la seguretat després d’haver viscut sota condicions d’extrema necessitat per culpa de l’assetjament patit, estratègia de guerra dels dos bàndols.

El ministeri d’Exteriors sirià va afirmar en dues cartes enviades a l’ONU que l’atac era la resposta “dels terroristes i els seus amos als avenços de l’Exèrcit Àrab Sirià i els seus aliats”. Per la seva banda, l’Exèrcit Sirià Lliure atribueix al règim i als seus socis “la responsabilitat del crim”. Un intercanvi d’acusacions mútues que s’ha repetit en diverses accions des que va començar el conflicte.

Els Estats Units van condemnar enèrgicament l’atemptat “bàrbar” contra civils: “Seguim fermament compromesos amb la derrota dels terroristes, incloent-hi l’Estat Islàmic i Al-Qaida, com a prioritat principal a Síria”, va dir un portaveu del departament d’Estat. Per la seva banda, el papa Francesc va titllar l’atac d’“innoble” en el seu missatge de Pasqua.