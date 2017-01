Clatellada per a Manuel Valls

Manuel Valls, ex primer ministre francès, ha tornat a viure el seu segon incident en un mes com a candidat dels socialistes a les presidencials de març. Un jove li ha clavat una clatellada mentre feia campanya per les primàries socialistes.

Valls saludava els ciutadans que l'esperaven a la sortida de l'ajuntament de Lambelle, quan un jove ha aprofitat per donar-li una bufetada després d'haver encaixat la seva mà, segons es veu en un vídeo publicat pel diari de la Bretanya 'Le Télégramme'.

Segons informa l'agència Reuters, el noi ha cridat "Això és la Bretanya" i acte seguit ha agredit l'ex primer ministre Valls. Ràpidament, els membres de l'equip de seguretat del socialistes s'han abraonat sobre de l'agressor fins a reduir-lo violentament al terra.

Valls no ha resultat ferit i ha criticat l'ús de la violència. "No tinc por de discutir amb els meus compatriotes, però sé que la democràcia és incompatible amb la violència",ha afirmat el polític a la premsa després de l'incident.

La campanya està resultant força accidentada per a Valls. Al desembre, un home el va enfarinar en una visita a Estrasburg per la seva mala gestió al capdavant del govern francès.

L'antic cap de govern francès aspira a ser el candidat socialista per a les presidencials d'abril i maig de 2017 per al que ha de guanyar les primàries del 22 i el 29 de gener, en què competirà amb altres sis candidats.