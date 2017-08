Les mares oblidades del Zika

Fa un any el món mirava cap a Rio de Janeiro i els Jocs Olímpics de l’austeritat preocupat pels efectes del Zika, un virus que es transmet per la picada de determinats mosquits. El país tropical més gran del món estava aleshores en estat d’emergència per un brot que, des del novembre del 2015, ja ha infectat més de 200.000 brasilers, entre els quals hi ha els 2.850 infants que han nascut amb microcefàlia perquè les seves mares tenien el fatal virus.

Un d’ells és el Daniel, nascut l’octubre del 2015 a Olinda, a l’estat de Pernambuco, situat al nord-est del Brasil. “Vivim en condicions precàries, amb uns serveis mèdics insuficients i hi ha molts casos de nens i nenes desprotegits, sense cap tipus d’assistència”, denuncia a l’ARA la seva mare, Jaqueline Vieira, de 26 anys.

El seu testimoni és colpidor. “No esperava quedar-me embarassada perquè havia tingut càncer d’úter. Als dos mesos em van sortir unes taques a la pell i el metge em va dir que podia ser una infecció alimentària o chikungunya -virus que es transmet per la picada de mosquits infectats-; als cinc mesos, el fetus patia hidrocefàlia; i als set li van detectar microcefàlia, però en cap moment ho van associar amb el Zika”, relata. “Encara avui no he rebut cap confirmació mèdica que el meu fill tingui la síndrome congènita del Zika (SCZ)”, afegeix la mare amb un punt de resignació.

Al nord-est brasiler, caracteritzat per ser una de les zones més pobres del país i sense aigua corrent, es concentra el sector més vulnerable al Zika: allà la població femenina té contacte diari amb potencials focus d’infecció perquè acostuma a encarregar-se de les tasques domèstiques. I, precisament, és a l’estrat social més baix on apareixen les mares del Zika.

Sense informació

Són milers de dones pobres que, des del 2015, han engendrat la gran majoria dels 2.850 nadons diagnosticats amb la síndrome congènita del Zika. La microcefàlia n’és la conseqüència més visible, però els infants també pateixen altres problemes, com danys severs al sistema nerviós central, afectacions en els teixits nerviosos, hidrocefàlia, problemes auditius i anomalies oculars greus, adenoides, complicacions respiratòries i cardíaques, broncoaspiració i luxacions de malucs.

La desinformació és generalitzada per la falta de literatura mèdica sobre la síndrome, una situació que s’agreuja per les deficiències del sistema de salut públic. “Ningú ens ha ajudat”, critica la Jaqueline. Per això, com explica, van tirar pel dret: “Un grup de mares ens vam unir per compartir experiències i donar-nos força”. Així naixia, a la considerada zona zero del Zika, la União de Mães de Anjos (Unió de Mares d’Àngels), que actualment ja reuneix 410 famílies de tot Pernambuco. “Treballem per empoderar les dones -sentencia- i ho fem oferint cursos de formació i teràpies mèdiques i de suport per a les mares i els nostres fills”.

El naixement del Daniel va ser un sotrac per a la Jaqueline. “El meu marit no va suportar la situació i, un any després, se’n va anar”, exposa sense rancúnia. Amb l’absència del pare, una circumstància que es repeteix sovint, la figura materna s’erigeix com l’únic vertebrador del nucli familiar. En aquesta línia, l’ONG Human Rights Watch assenyala que el brot de Zika al Brasil ha afectat “dones i nenes de forma desigual” i avisa que “ha agreujat problemes tradicionals de disparitat racial i socioeconòmica, així com de drets humans, per la dificultat d’accedir a l’aigua i al clavegueram, a la sanitat i als drets sexuals i reproductius”.

Dificultats econòmiques

A casa dels Vieira, com en moltes altres, la renda mensual es redueix a la prestació que el govern federal va crear per ajudar les mares de nadons amb microcefàlia, que equival a un salari mínim de 937 reals (uns 253 euros). La perversió del programa, però, és que només s’hi poden adherir famílies que no tinguin cap mena d’ingrés. “La burocràcia a la qual hem de fer front és monstruosa”, protesta la Jaqueline. De fet, les condicions financeres són realment dures. “Som el Joao Pedro, de sis anys, el Daniel i jo. Vaig haver de deixar de treballar en un supermercat per tenir cura del Daniel, però cada mes gasto 170 reals (uns 63 euros) només en medicaments per a ell”, indica la Jaqueline, que remarca que “hi ha famílies que dediquen íntegrament l’ajuda de l’estat a comprar llet en pols i remeis per controlar els símptomes que es deriven del virus”.

El govern del Brasil no difon dades de mortalitat infantil en nadons nascuts amb la SCZ. “Tenim constància que només al mes de juliol hi va haver sis defuncions, quatre de les quals a l’estat de Pernambuco”, diu la Jaqueline. La majoria de morts són per infeccions generalitzades causades per la bromoaspiració, que fa que els aliments es dirigeixin cap als pulmons. Oficialment, el govern de Michel Temer va decretar la fi de l’epidèmia al maig, quan es van aconseguir reduir un 95% els casos diagnosticats. Malgrat tot, organismes internacionals com l’Organització Mundial de la Salut, ONGs, associacions de metges i investigadors alerten que la falta d’inversió pública als barris més desfavorits i les condicions climàtiques afavoreixen la proliferació del mosquit del gènere Aedes i també del dengue i de la chikungunya.

Un estudi recent del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament denuncia que “el Zika, sens dubte, encara representa una crisi sanitària i té potencial per afectar dràsticament les comunitats més pobres i vulnerables, amb efectes endèmics i a llarg termini”. Les mares del Zika veuen amb por, recel i desconcert el futur dels seus fills. Enmig de la recessió econòmica més profunda de la història moderna del país, l’ONU ha demanat ampliar els programes de protecció social. El govern de Temer, abraçat a l’ortodòxia fiscal, prefereix retallar. Ja ha congelat la despesa pública per als 20 anys vinents, una mesura que castiga sobretot les regions més desfavorides, on, precisament, el brot de Zika ha causat estralls.