L'exèrcit sortirà als carrers de la Gran Bretanya després de la massacre de Manchester

"Hi pot haver més atemptats imminents". Així va justificar Theresa May la seva decisió d'elevar de greu a crític el nivell d'alerta terrorista. Aquest dimecres Manchester encara està en estat de xoc després de la massacre de dilluns al vespre, quan una explosió al final d'un concert d ' Ariana Grande deixava almenys 22 morts i una seixantena de ferits.

La 'premier' britànica també va autoritzar que 5.000 soldats patrullin els carrers davant de la possibilitat de nous atacs. "No volem alarmar ningú -va dir May a la sortida de la segona reunió del gabinet de seguretat Cobra, dimarts al vespre-, però hi ha la possibilitat que existeixi un grup de sospitosos vinculats amb aquest incident". May va qualificar la resposta de proporcional i va advertir que la presència de l'exèrcit està previst que es mantingui durant "les pròximes setmanes". Amb tot, la campanya electoral -les eleccions són el 8 de juny- segueix suspesa.

La primera ministra també va explicar que l'objectiu principal de la investigació és ara establir si el terrorista suïcida, que ja ha sigut identificat com a Salman Abedi, actuava sol o comptava amb el suport d'una cèl·lula terrorista.

Salman Abedi, nascut a Manchester d'una família líbia i estudiant de negocis a la Universitat de Salford, hauria fet servir un explosiu casolà per a la fabricació del qual es necessiten "coneixements sofisticats", segons la policia. A més, la policia creu que havia tornat de Líbia feia relativament poc. Això fa pensar que podria no ser un llop solitari. L'Estat Islàmic va reivindicar l'atemptat a través dels seus canals habituals.