El menjar ràpid arriba també al Vaticà

Tot i les objeccions de membres de la cúria i també d’alguns veïns de la zona, un McDonald’s acaba d’obrir les portes a tocar de la Ciutat del Vaticà, a 100 metres de la plaça de Sant Pere. Els plans de la cadena de menjar ràpid d’obrir un establiment en un edifici propietat de la cúria ja van desencadenar la polèmica quan es van anunciar a l’octubre, però finalment han tirat endavant.

El restaurant, a la cantonada del carrer Borgo Pio i la Via del Mascherino, és al barri de Borgo, que limita amb la Ciutat del Vaticà. Segons el diari The Guardian, el Comitè per a la Protecció de Borgo, que aplega veïns de la zona, considera l’obertura del McDonald’s “un cop mortal a un animal malferit”, en referència a les botigues de souvenirs i la venda ambulant que cada cop són més presents a la zona.

En una entrevista al diari La Repubblica l’octubre passat, el cardenal Elio Sgreccia va qualificar l’obertura de l’establiment de “desgràcia” i va assegurar que l’espai hauria d’haver sigut utilitzat per instal·lar-hi un centre d’ajuda a les persones que ho necessiten. Va considerar que el McDonald’s xocava amb l’estètica del barri i que “ no era del tot respectuós amb les tradicions arquitectòniques i urbanístiques dels carrers que toquen a la columnata de la plaça de Sant Pere”.

“Jo no en menjaria mai”

I després hi ha la qüestió del menjar en si, que “no és del tot saludable per als consumidors”, va dir el cardenal, que va deixar fa poc la direcció de l’Acadèmia Pontifícia per a la Vida. I va afegir: “Jo no en menjaria mai”. “És una decisió empresarial que ignora la tradició de la cuina romana”, va concloure.

Malgrat aquestes queixes, l’organisme del Vaticà que supervisa les seves propietats va donar llum verda al contracte d’arrendament i el restaurant va obrir, sense fer gaire soroll, la setmana passada. El Vaticà rebrà uns 30.000 euros al mes en concepte de lloguer, segons La Repubblica. En aquest sentit, el Vaticà també va aprovar fa poc l’obertura d’un Hard Rock Cafe a la Via della Conciliazione, l’avinguda principal que s’obre davant de la plaça de Sant Pere. Un establiment que reemplaçarà una llibreria de temàtica religiosa.

No és el primer cop que McDonald’s ha tingut dificultats per obrir en una àrea sensible a Itàlia. La cadena va demandar les autoritats de Florència al novembre després que bloquegessin l’obertura d’un establiment a la plaça del Duomo, una popular destinació turística. L’alcalde de la ciutat, Dario Nardella, va dir que ho feia com un acte de suport als “negocis tradicionals” de la zona. “McDonald’s té dret a presentar una sol·licitud, però també tenim dret a rebutjar-la”, va dir.