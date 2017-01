Mèxic estén la mà a Trump

Mèxic ha nomenat com a nou ministre d'Exteriors Luis Videgaray, antic secretari d'Hisenda que va preparar la polèmica reunió de Donald Trump amb el president Enrique Peña Nieto durant la campanya electoral nord-americana enmig de l'amenaça del republicà de construir un mur a la frontera.

La trobada entre Trump i Nieto va ser un fracàs per a la diplomàcia mexicana perquè el president mexicà no va treure la qüestió sobre si Mèxic es faria càrrec de la factura econòmica de la construcció del mur, tal com proposava el republicà. De la reunió, Trump es va endur una fotografia i el missatge que ell controlava la situació, ja que no va fer ni el gest de demanar disculpes per haver titllat els immigrants mexicans de "violadors". Peña Nieto ha justificat el nomenament com un intent de "construir" relacions institucionals millors amb els veïns del nord.

Arran de la polèmica, Videgaray va haver de deixar el seu càrrec, quedar-se a l'ombra i perdre oportunitats com a possible futur candidat a la presidència de l'oficialista PRI el 2018.

"Davant el canvi de govern als Estats Units el pròxim 20 de gener, la instrucció al secretari Videgaray és accelerar el diàleg i els contactes perquè des del primer dia de la nova administració es puguin establir les bases d'una relació de treball constructiva " , ha afirmat Peña Nieto, que ha assegurat que a partir d'ara s'enfortiran " els vincles bilaterals en matèria de seguretat , migració , comerç i inversió " .

La catedràtica Ivonne Acuña, del departament de Ciències Socials i Polítiques de la Universitat Iberoamericana, ha afirmat, però, que la designació de Videgaray se suma a la dinàmica de Peña Nieto de nomenar funcionaris per lleialtat en comptes de capacitat, la qual cosa suposa que el del president és "un lideratge summament debilitat".

De fet, Videgaray ha admès que no sap "res de diplomàcia", ja que tant la seva formació com la seva experiència política estan relacionades amb l'economia i no amb les relacions internacionals. Per al periodista i analista Salvador García, del diari 'El Universal', tampoc el nou ministre pot presumir d'èxits en matèria fiscal, ja que "va deixar la hisenda pública amb nivells històrics d'endeutament".