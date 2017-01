1,5 milions de firmes contra la visita oficial al Regne Unit

Més d’1,5 milions de persones residents o ciutadans del Regne Unit han signat les últimes 48 hores una petició a la pàgina web del Parlament britànic perquè es retiri el caràcter d’estat a una invitació feta al president nord-americà, Donald Trump, per visitar el país l’estiu vinent. Downing Street va emetre la invitació la setmana passada, arran del viatge a Washington de la primera ministra, Theresa May.

El govern, però, va refusar ahir prendre en consideració la iniciativa. En un comunicat va anunciar que la “ premier està molt contenta” d’haver convidat Trump en nom de la reina. “La invitació es va emetre i ja ha sigut acceptada”, va indicar la portaveu oficial de l’executiu. Una visita d’estat implica una recepció de la reina i la possibilitat d’adreçar-se als membres del Parlament, en una sessió conjunta de les dues cambres.

Però el pragmatisme de la diplomàcia britànica i el pes de la realpolitik s’han tornat a imposar davant de qualsevol consideració. L’ordre executiva de Trump de prohibir durant un mínim de 90 dies l’entrada als EUA de ciutadans de set països de majories musulmanes, suspendre durant 120 dies el programa de refugiats i excloure totalment els sirians de ser admesos al país està al darrere de l’èxit de la petició. Elevada per un advocat de Leeds, Graham Guest, ja fa algunes setmanes, fins dissabte al matí només havia aconseguit recaptar una seixantena de signatures. Però de sobte va esdevenir viral i al final del dia havia arribat a les 850.000. El mínim legal perquè es plantegi si es debat al Parlament són 100.000. En les pròximes hores el president del Parlament ho decidirà. Les crides a fer-ho s’han llançat tant des de l’oposició com des del mateix Partit Conservador.

Londres no vol incomodar ningú

Oficialment Downing Street no està “d’acord amb aquestes restriccions [les imposades per Trump contra els refugiats i els immigrants]”. “No és com ho faríem”, afegia el govern. Però el que s’interpreta des de diferents posicions de l’arc polític britànic com un atemptat als drets humans, i que ha provocat moltes reaccions de protesta als EUA, no és raó suficient perquè el govern de Theresa May posi en perill la “relació especial” que tradicionalment es diu que tenen Londres i Washington. I encara menys quan està en joc un acord comercial que s’ha de negociar tan ràpid com sigui possible per donar aire a la Gran Bretanya post-Brexit. Trump ha promès a May que tancaran un acord en un termini de no més de sis mesos un cop s’hagi formalitzat el divorci amb la Unió Europea, en principi poc abans de l’estiu del 2019.

El ministre d’Exteriors britànic, Boris Johnson, va garantir ahir al Parlament que les persones amb passaport britànic nascudes en algun dels països afectats per les ordres de Trump o que tinguin doble nacionalitat seran “ben rebudes” als Estats Units.