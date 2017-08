El misteri de la periodista sueca assassinada en un submarí

Kim Wall, la periodista sueca desapareguda fa tretze dies mentre feia un reportatge al mar Bàltic, va ser decapitada i li van tallar les extremitats. La policia danesa va confirmar ahir que el tors humà localitzat dilluns en una illa al sud de Copenhaguen era el seu. “L’ADN coincideix amb el de Wall”, van dir les forces de seguretat en un tuit. El cas ha commocionat Dinamarca per les estranyes circumstàncies en què es va produir i les incògnites que l’envolten.

El 10 d’agost passat la periodista, de 30 anys, es va embarcar al submarí UC3 Nautilus, de fabricació casolana, amb el seu propietari, l’inventor danès Peter Madsen, a qui havia d’entrevistar. Es van submergir a l’illa de Refshaleøen. Des de llavors no es van tornar a tenir notícies seves. La desaparició de Wall va ser denunciada per la seva parella l’11 d’agost a la matinada. Aquell mateix dia Madsen va ser rescatat a la badia de Koge, al sud-est de Copenhaguen. En una primera declaració quan el van interrogar va assegurar que havia desembarcat la periodista a la mateixa illa des d’on havien sortit. Després va rectificar i va assegurar que el submarí -de gairebé 18 metres de llargada i 40 tones- s’havia enfonsat a causa de problemes tècnics i que Wall havia desaparegut durant l’accident.

Els investigadors van determinar més tard que l’enfonsament de la nau havia sigut intencionat. Llavors Madsen va tornar a canviar la versió dels fets i va dir que la dona havia mort durant l’accident i que n’havia llançat el cadàver al mar. Però les restes recuperades i ja identificades de la periodista evidencien, segons la policia, que algú li va tallar el cap i les extremitats de deliberadament. “Al tors hi hem trobat ferides que responen a un intent de treure l’aire i els gasos del cos perquè no sortís a la superfície”, va explicar ahir Jens Moller Jensen, cap de la investigació. Al cadàver també hi haurien trobat un metall fixat, incrustat amb la mateixa intenció.

De moment Madsen es troba en presó preventiva per homicidi involuntari amb circumstàncies atenuants i la policia danesa no ha confirmat si la fiscalia canviarà l’acusació després de la informació revelada fins ara.

El que realment va passar en aquell viatge amb submarí i per què Wall va ser esquarterada és un misteri. Peter Madsen, de 46 anys, és inventor i enginyer aeroespacial. La premsa danesa l’anomena Coet Madsen i és conegut pels seus dissenys de submarí i per ser el cofundador de la firma Copenhagen Suborbitals, creada el 2008 amb l’objectiu de llançar a l’espai coets monoplaça tripulats. Els dos socis fundadors, Madsen i l’arquitecte Kristian Bengston, es van enemistar fa tres anys. Des de llavors Madsen dirigia un projecte paral·lel que perseguia el mateix objectiu. La directiva del grup que donava suport a aquesta nova iniciativa va anunciar ahir que es dissolia perquè havien perdut la confiança en l’inventor.

Kim Wall, periodista freelance, havia treballat per a diaris com The Guardian i The New York Times, fent reportatges en països com Uganda, Cuba, Kènia i fins i tot la blindada Corea del Nord. “És una trista ironia que morís treballant en una zona que li era tan familiar i aparentment segura”, ha dit gent del seu entorn a la BBC.