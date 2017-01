La reacció dels mitjans davant les acusacions de Trump de "falsejar notícies"

En la seva primera roda de premsa des que va ser escollit president, Donald Trump va negar aquest dimecres una pregunta al periodista de la CNN, Jim Acosta, tot acusant el seu mitjà de ser una "empresa terrible" que "falseja les notícies".

La CNN és un dels primers mitjans que va donar la notícia sobre els informes que investiga l'FBI i que demostrarien que els russos tenen material compromès sobre Trump, però no va publicar els documents perquè no havien sigut verificats. El portal de notícies BuzzFeed sí que els va difondre poc després i per aquest motiu el republicà els va acusar durant la roda de premsa de ser "una pila d'escombraries".

El periodista de Fox News Shephard Smith va sortir dimecres en defensa de Jim Acosta, fent una declaració poc habitual a la cadena conservadora on treballa i assegurant que cap periodista "hauria de ser objecte del menyspreu i la deslegitimació del president electe dels Estats Units".

Fox News' Shephard Smith comes to CNN's defense. pic.twitter.com/yIF9e7CNYX — Mashable News (@MashableNews) 11 de gener de 2017

Per la seva banda, la CNN s'ha defensat de les acusacions de Trump a través del periodista Jake Tapper, que després de la roda de premsa va assegurar que la publicació dels informes "no corroborats" per part de BuzzFeed és "irresponsable", "perjudica tots els mitjans" i que pot entendre que "Trump estigui molest, jo també ho estaria i per això dic que nosaltres no els vam publicar".