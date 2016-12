En món es blinda per les celebracions de Cap d'Any

Els preparatius per Cap d'Any a les gran ciutats passen, no només per organitzar les celebracions, sinó per blindar la ciutat contra possibles atacs terroristes, després dels atemptats amb camions a Niça i Berlín que han tingut lloc aprofitant les grans aglomeracions de gent en mercats o festes.

BARCELONA

A la capital catalana, tot i que els Mossos d'Esquadra, per raons de seguretat, no han donat detalls de l'operatiu especial, es preveu un gran desplegament d'agents a l'avinguda de Maria Cristina durant l'espectacle piromusica", que preveu aplegar fins a 70.000 persones. La zona quedarà envoltada d'elements de seguretat. La zona destinada al públic serà la calçada central i la vorera costat Besòs de l’avinguda. La vorera costat Llobregat estarà tancada com a passadís i zona de seguretat.

PARIS

La ciutat de París tindrà mesures excepcionals degut a la alta incidència d'atacs terroristes en els últims temps. França ha anunciat el desplegament de 96.000 policies, gendarmes i militars a tot el país, segons el ministre de l'interior, Bruno Le Roux. La capital tindrà a un total de 10.500 efectius de vigilància. Els indrets turístics i molt concorreguts són l'objectiu de l'alta vigilància, com els voltants del museu Louvre. Le Roux admet que "l'amenaça encara és forta", pocs dies després que el terrorista que presumptament va perpetrar l'atemptat a Berlín fos abatut a Milà i passés per territori francès sense ser identificat. En les vies amb forta afluència s'han col·locat elements per aturar un possible atemptat com els de Niça o Berlín. Als Camps Eliseus s'hi esperen prop de 600.000 persones per contemplar els focs artificials, un punt on hi haurà diversos helicòpters sobrevolant la zona.

540x306 Un membre de les forces armades protegeix el Museu Louvre. / REUTERS / JACKY NAEGELEN Un membre de les forces armades protegeix el Museu Louvre. / REUTERS / JACKY NAEGELEN

ALEMANYA

Alemanya viurà amb especial preocupació la nit de celebració, pel record encara molt recent sw l'atemptat de Berlín i també per l'episodi que va tenir lloc l'any passat a Colònia on es van registrat diversos casos d'abusos sexuals en una de les celebracions a les immediacions de la catedral i l'estació. Per l'última nit de l'any hi haurà als carrers de la ciutat 1.500 agents per evitar que es repeteixin les violacions de fa un any.

540x306 Policies patrullant a la porta de Brandenburg de Berlín. / REUTERS / FABRIZIO BENSCH Policies patrullant a la porta de Brandenburg de Berlín. / REUTERS / FABRIZIO BENSCH

EUA

Nova York, per primera vegada en la tradicional celebració al Times Square, mobilitzara 65 camions carregats de sorra i un centenar de vehicles per blindar a la multitud que s'aplegarà als centre de Manhattan, on es preveu fins a un milió de persones. A més, l'ús d'armes pesades per part de la policia serà habitual en quest dia. Les autoritats també estan contactant amb empreses on un possible terrorista podria llogar un vehicle pesat per intentar atemptar. El cap de departament de la policia, James P. O'Neill, ha afirmat que el centre de Nova York serà "el lloc més segur del món".

540x306 La bola de Times Square ja comença a il·luminar els cel de Manhattan. / REUTERS / STEPHEN YANG La bola de Times Square ja comença a il·luminar els cel de Manhattan. / REUTERS / STEPHEN YANG

LONDRES

En altres ciutats europees, la policia metropolitana de Londres ha intensificat la presència policial després dels atacs de Berlín o Niça. Fins a 3.000 agents estaran presents a la capital britànica, on hi ha previstos diversos actes que reuniran a un gran nombre de persones. A partir de les 14.00 hores del dissabte, la policia té previst tallar el trànsit al centre de la capital, incloent els ponts del riu Tàmesi de Lambeth, Westminster, Waterloo i Blackfiers. El metro serà gratuït tota la nit.