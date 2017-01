Portugal s'acomiada de Mário Soares

L'exmandatari portuguès Mário Soares ha rebut avui dimarts l'ultim homenatge a la capital portuguesa envoltat de personalitats del món de la política. Els primers que l'han volgut acomiadar han estat els centenars de ciutadans que s'han aplegat al Monestir dels Jerònims, on s'han format llargues cues per retre-li l'últim homenatge.

Als ciutadans anònims s'hi han afegit cares conegudes, com la de l'expresident Jorge Sampaio o l'ex primer ministre José Sócrates. Els líders dels principals partits, Pedro Passos Coelho, socialdemòcrata; Catarina Martins, marxista; o el comunista Jerónimo de Sousa, també s'han sumat als centenars de persones.

540x306 El fèretre de Mário Soares arribant al Monestir dels Jerònims. / REUTERS / RAFAEL MARCHANTE El fèretre de Mário Soares arribant al Monestir dels Jerònims. / REUTERS / RAFAEL MARCHANTE

El fèretre de l'exmandatari va arribar al monestir dilluns després de recórrer els principals carrers de Lisboa, on molts ciutadans li van dedicar un últim aplaudiment. A l'arribada de la comitiva funerària l'esperaven el cap d'Estat, Marcelo Rebelo de Sousa; el president del Parlament, Eduardo Ferro Rodrigues; i la ministra de Presidència, Maria Manuel Leitão Marques, en representació del primer ministre, António Costa, que està de viatge oficial a la Índia.

El president del Parlament Europeu, Martin Schulz, ha recordat a Mário Soares com "un home de convicció" que mai va desistir en les seves idees. "Sempre vaig admirar la capacitat de Soares per defensar la seva posició", ha afirmat a la seu del Partit Socialista de Lisboa, on ha signat el llibre de condol.

Representació catalana

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, també va assistir dilluns als actes de comiat, que s'han allargat fins dimarts amb el Conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, el delegat del Govern a Portugal, Ramon Font, i el director general d'Afers Multilaterals, Manuel Manonelles, en representació del Govern. La delegació espanyola està formada pel rei Felip VI i el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis. L'expresident espanyol Felipe González també ha estat present en els actes d'homenatge.