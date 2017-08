Moren 63 nens en un hospital de l'Índia per una possible negligència

Les autoritats de l'Índia investiguen la mort en els últims cinc dies de més de 60 nens, 34 d'ells nadons, en un hospital del nord del país. El cap del govern de l'estat d'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ha demanat investigar l'assumpte i ha garantit mesures fermes en cas que es confirmi una negligència, segons han informat aquest dissabte des de l'oficina del dirigent en un missatge publicat a la xarxa social Twitter.

Segons les primeres informacions, els nadons haurien perdut la vida per falta d'oxigen a les incubadores. Si es prova això, podria tractar-se d'un greu cas de negligència mèdica. Almenys 12 menors més van morir a causa d'una encefalitis, una malaltia que ha causat la mort de més de 6.500 nens a l'Índia des del 1978.

L'any 2005, un rebrot virulent d'encefalitis a la regió de Gorakhpur va matar mil persones, la majoria nens. El nord de l'Índia, que limita amb el Nepal, és una zona propensa a les inundacions per la seva ubicació al peu de l'Himàlaia. Aquestes característiques del terreny i el clima de la zona proporcionen un terreny de cultiu per als mosquits, que transmeten el virus. La majoria de menors afectats per la malaltia són pobres i de zones rurals.

Pel que fa als nadons que haurien mort a les incubadores, l'hospital ha indicat en un comunicat que aquest dijous van detectar una "caiguda de la pressió en el subministrament d'oxigen líquid" però que es van obtenir recanvis de diversos proveïdors. El centre mèdic no ha especificat si això podria haver causat les morts dels nens.

El ministre de Salut d'Uttar Pradesh, Sidharthnath Singh, i el ministre d'Educació Mèdica i portaveu de l'executiu de la regió, Ashutosh Tandon, viatgen aquest dissabte a la localitat de Gorakhpur, on hi ha l'hospital Baba Raghav Das Medical College, en què hi ha hagut les morts. Les víctimes van perdre la vida a causa d'una encefalitis i per falta d'oxigen, segons va publicar l'agència local IANS.

Des de l'històric Partit del Congrés de la dinastia Nehru-Gandhi, es va demanar una investigació de la presumpta negligència. "Estic profundament entristit. Els meus pensaments estan amb les famílies de les víctimes. El govern del BJP [el partit rival, que governa a la regió] n'és responsable i hauria de castigar la negligència i qui va causar la tragèdia", ha assenyalat en un tuit el líder del Partit del Congrés, Rahul Gandhi.