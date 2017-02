Israel legalitza les colònies ‘salvatges’ de Cisjordània

El Parlament israelià (Knesset) va aprovar ahir a la nit la polèmica llei de regularització de colònies no autoritzades per les autoritats del país a Cisjordània, les anomenades colònies salvatges.

Amb 60 diputats a favor i 52 en contra, Israel va donar llum verda a la legalització retroactiva d’uns 4.000 habitatges en colònies construïdes en terrenys privats palestins. Les cases estan situades en l’àrea C de Cisjordània, que està sota control absolut de l’exèrcit israelià i ocupada des del 1967.

Per la llei internacional, totes les colònies continuen sent considerades il·legals, en funció de la resolució aprovada al desembre per les Nacions Unides, però en l’àmbit intern l’aprovació d’aquesta llei suposa un canvi important. Hanan Ashrawi, membre del comitè executiu de l’Organització per a l’Alliberament de Palestina, va indicar que aquest canvi legal suposarà “l’annexió final de Cisjordània”. “Això donarà llibertat als colons per embarcar-se en el robatori de territori amb total impunitat”, va reblar Ashrawi.

Isaac Herzog, líder de la plataforma Camp Sionista, va mostrar les seves reserves sobre l’efectivitat de la llei: “Pot ser l’inici d’un camí que acabarà al Tribunal de l’Haia”. Al costat contrari, l’aprovació de la llei, en segona i tercera lectures, és considerada per l’extrema dreta com un pas històric per al moviment dels colons. “Això és democràcia. El govern ha portat a terme exactament el propòsit per al qual va ser elegit, que és governar”, va assenyalar Naftali Benet, líder de Llar Jueva, un partit procolonitzador que és soci de la coalició de govern.

El primer ministre, Benjamin Netanyahu, no va arribar a temps per votar des de Londres, on era en viatge oficial, però abans de volar va dir que els Estats Units estaven al cas de l’aprovació de la llei perquè “un no sorprèn els amics”.