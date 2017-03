Més de 300 morts a Mossul en un mes

307 morts i 273 ferits a l'oest de Mossul entre el 17 de febrer i el 22 de març com a conseqüència dels atacs de l'Estat Islàmic (EI) i els bombardeigs aeris a la zona. Aquestes són les últimes xifres fetes públiques per les Nacions Unides aquest dimarts.

L'accident més mortífer va produir-se el mateix 17 de febrer, quan un atac aeri que anava dirigit a franctiradors de l'EI i el seu equip va impactar contra una casa de l'oest de la ciutat, segons dades de l'Oficina de l'Alt Comissionat i la Missió d'Assistència de l'ONU a l'Iraq.

L'organisme internacional ha condemnat les accions de l'EI a través d'un comunicat i ha advertit a la coalició internacional liderada pels Estats Units que vigili a l'hora de planejar els seus atacs. L'alt comissionat de l'ONU per als drets humans, Zeid Ra'ad al-Hussein, ha demanat a l'aliança "que revisi les seves accions perquè compleixin amb la llei humanitària internacional i que apliqui els principis de precaució per tal de minimitzar les víctimes civils".

El grup jihadista actua seguint sempre un mateix patró: obliga els civils a no sortir de casa, inclús els hi tanquen a dins, mentre els terroristes pugen al terrat amb armament, segons expliquen testimonis que han pogut escapar dels combats. Les forces de la coalició solen respondre bombardejant aquests edificis, de manera que no només ataquen els milicians sinó que els civils també acaben sent víctimes dels atacs.

De totes maneres, l'aliança internacional i el govern de l'Iraq s'han compromès a realitzar investigacions dels incidents més greus i amb més víctimes mortals. Segons l'alt comissionat, s'han d'aconseguir informes " minuciosos, profunds i transparents, que han d'establir quants civils han mort i publicar-ne les xifres".