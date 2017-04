Més de 120 centenar de morts en una allau a Colòmbia

Almenys 127 persones mortes i més de 200 de ferides en una allau provocada per la crescuda de tres rius que han arrasat diversos barris de la ciutat colombiana de Mocoa, capital del departament de Putumayo, al sud del país, segons han confirmat avui fonts oficials. Les autoritats locals no descarten, però, que la xifra de víctimes augmenti quan comencin a arribar més dotacions de salvament. Els hospitals de la ciutat, de 45.000 habitants, han quedat col·lapsats a causa de la gran quantitat d'afectats.

540x306 Militars i veïns afectats baixen per una zona plena de fang. / EFE Militars i veïns afectats baixen per una zona plena de fang. / EFE

La tragèdia ha passat aquest dissabte a la matinada quan un fort aiguat ha fet augmentar el cabal dels rius Mocoa i dels seus afluents Sangoyaco i Mulats. La força de l'aigua i les pedres que arrossegava s'ha endut tot el que ha trobat al seu pas. Diverses unitats de l' exèrcit s'han desplegat per la regió per auxiliar les víctimes i ajudar a recuperar els cadàvers.

Sobre la situació a Mocoa, una ciutat situada enmig de la selva de la regió amazònica que només està comunicada amb la resta del país per via aèria i per una precària carretera, fonts militars han assenyalat que l'accés és difícil però ja han començat a arribar els primers auxilis.

La premsa local informa que les autoritats han aconsellat l' evacuació preventiva dels habitants dels barris pròxims als rius i han habilitat cinc albergs d'urgència.